Akşener ve Karamollaoğlu tekrar buluşacak; gündem ortak cumhurbaşkanı adayı ve ittifak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Akşener, "Son gelişmeleri değerlendirdik. Bugün İyi partinin bizlerin önüne kurulan tuzakların aşılmasında sayın Karamollaoğlu ve arkadaşlarının katkıları yakinen biliyoruz. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Akşener, "İyi Parti olarak tuzak ve hile kovma masası kurmayı düşünüyoruz. Sayın Karamollaoğlu ile uzun bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Görüşmelerimiz sürecek" ifadesini kullandı.

Basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu'na da Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu. Karamollaoğlu, "Şu sıralarda takdir ederseniz ki detay konularda fikir beyan etmek isabetli olmaz. Kesin netice elde edilince veya kararlar kesinleşince kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, yarın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.

Karamollaoğlu-Akşener görüşmesinde CHP’nin sıfır baraj ittifakı önerisiyle birlikte ortak aday konusu ve Gül isimleri değerlendirildiği belirtiliyor.

"Karamollaoğlu, Gül'ü önerdi; 'Milletvekili seçimlerine de olumlu yansır' dedi"

CNN Türk’ün görüşmeye dair aldığı bilgilere göre Karamollaoğlu, Akşener’e 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ortak aday olması yönündeki önerisini iletti ve “Böyle bir uzlaşmanın muhalefet adına milletvekili seçimlerinin sonuçlarını da olumlu etkileyeceğini” söyledi. Akşener ise adaylık konusundaki fikrinin değişmediğini ifade etti. Ancak iki lider, Karamollaoğlu’nun Gül’le yapacağı görüşme sonrasında yeniden bir araya gelecek.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek üzere İyi Parti Genel Merkezi'ne geldi. Görüme saat 10.30 sularında başladı.

Akşener ile Karamollaoğlu arasındaki görüşmede ittifak ve cumhurbaşkanı adayları değerlendirildiği iddia edildi.