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Akşener: Tüm aşağılık davranışlara artık yeter!

"Tecavüz, cinsel istismar ve kadına şiddete yönelik çıkarılacak olan yasalara sonuna kadar destek olacağız"

03 Temmuz 2018 02:21

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Eylül ve Ağrı'da bir dere kenarında cesedi bulunan 3,5 yaşındaki Leyla'nın ölümü ile ilgili bir mesaj paylaştı. 

"Eylül ve Leyla... Ne kadar masum varsa fark etmeksizin yapılan tüm aşağılık davranışlara artık yeter!" ifadelerini kullanan Akşener, "Tecavüz, cinsel istismar ve kadına şiddete yönelik çıkarılacak olan yasalara sonuna kadar destek olacağız. Etkili yasalar çıkarılması için var gücümüzle çalışacağız" açıklamasında bulundu. 

Akşener'in Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

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