Akşener, TBMM'deki bütün partileri etkileyecek; AKP'de vekillerin korkusu yasama dokunulmazlığı

25 Ekim Çarşamba günü Ankara’da düzenlenecek toplantıda partisinin kuruluşunu açıklayacak olan Meral Akşener cephesinde taşların yerinden oynayacağını gösteren gelişmeler yaşanıyor. Partisi CHP’den istifa ederek Akşener’le yola devam etmesi beklenen Aytun Çıray’ın Kurucular Kurulu’nda ve ayrıca partinin vitrinini oluşturan yönetim kadrosunda da yer alabileceği söyleniyor.

CHP’de istifaların arkası gelebilir

Aytun Çıray’ın, Akşener saflarına geçmesi kulislerde istifa etmeyi düşünen diğer milletvekillerini olumlu yönde etkilediği biçiminde yorumlandı. CHP’deki istifaların Çıray’la sınırlı kalmayacağı belirtilirken ‘Partiyi merkez sağa çekiyor’ eleştirileri pahasına genel başkanla katılımı sağlanan bazı isimlerin Akşener kadrolarına geçebileceği belirtiliyor. Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici kulislerin en çok konuştuğu iki isim oldu.

AKP’lilerin korkusu ‘yasama dokunulmazlığı’ düzenlemesi

TBMM’de 5 milletvekili temsilcisi olan Akşener’in kulislerde grup kurma konusunda sıkıntı çekmeyeceği belirtiyor. MHP’de bazı küskün milletvekillerinin de zamanlama yaparak partiden istifa edecekleri iddia edilirken iktidar kanadında 694 sayılı KHK korkusu yaşandığı söyleniyor.

Milletvekillerinin yargılanmasında TBMM’nin devre dışı bırakıldığı tartışmalarına neden olan son kanun hükmünde kararnameyle (KHK) vekillerin seçimden önce ve sonra işlediği suçları soruşturma ve kovuşturma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmişti.

AKP’lilerin bu kararname nedeniyle yasama dokunulmazlıklarının kaldırabileceği kaygısı nedeniyle bir süre bekleyebilecekleri ifade ediliyor.

Çıray, istifadan önce Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeden sonra istifasını açıklayan Çıray, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Biz yeni siyasetin temsilcileri olarak, siyasetin çare kurumu olduğunun bilinci ile, milletimizin dertlerine çare bulmak ve Türk Milleti'nin özgürce mutluluğu arama hakkını sağlamak için yollara düşüyoruz. Kararımı kendine özgü saygı, insani nezaket ve insan sevgisi anlayışıyla karşılayan Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na, milli meselelerde Aziz Türk Milletinin ve Atatürk Cumhuriyeti'nin çıkarları için yapacağımız çalışmalarda yol arkadaşlığımızı sürdüreceğimize yürekten inandığım her kademeden CHP'li siyaset arkadaşlarıma şahsıma gösterdikleri güven ve verdikleri destek için saygı dolu teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşasın onun ölümsüz kahramanı Mustafa Kemal Atatürk!"