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Politika

Akşener son anket sonuçlarını açıkladı; İyi Parti'nin oy oranı ne?

"Türkiye genelinde çok yüksek bir oranda seçmen kitlesi ‘hangi partiye oy vereceksiniz?' sorusuna ‘cevap vermiyorum' diyor"

17 Mart 2018 17:38

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düzenli olarak yaptırdıkları anketlerden gelen son sonuçları açıkladı. Partisinin sabit seçmen kitlesinin yüzde 16’ya ulaştığını kaydeden Akşener, kararsızlarla birlikte bu oranın yüzde 22’ye çıktığını söyledi. Akşener, Türkiye genelinde çok yüksek bir oranda seçmen kitlesi “Hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna cevap vermediğine de dikkat çekti. 

Yeni Çağ gazetesinden Bünyamin Öztürk’ün haberine göre, Ankara’daki Bilkent Üniversitesi’nin öğrencileriyle bir araya gelen Akşener, öğrencilerden gelen “Anket yaptırıyor musunuz” sorusuna şu cevabı verdi: 

“Düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Abonesi olduğumuz araştırma şirketleri var. Anketler yol gösteriyor. Son yapılan çalışmaya göre sabit seçmenimiz yüzde 16 olmuş durumda. Yüzde 16’lık bir seçmen kitlesi bizler için, kesinlikle oy vereceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra ‘oy verebilirim ve kararsızım’ diyenler var. Kararsızların da dağıtılması ile birlikte bu rakam yüzde 22’yi buluyor. Fakat son dönemde anketlerde çok ilginç bir durum yaşanıyor. Türkiye genelinde çok yüksek bir oranda seçmen kitlesi ‘hangi partiye oy vereceksiniz?’ sorusuna ‘cevap vermiyorum’ diyor.”

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