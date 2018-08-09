Akşener, kurultaya çarşaf liste ile gidiyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tek genel başkan adayı olarak girdiği partisinin 2. olağanüstü kurultayında, parti kurullarını çarşaf liste yöntemi ile şekillendirecek.

İyi Parti’nin pazar günü ‘Daha yeni başlıyoruz’ sloganıyla yapacağı 2. Olağanüstü Kurultay’da Meral Akşener, parti içindeki köklü değişimin startını verecek.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin aktardığına göre Akşener ’in tek aday olarak gireceği kurultayda, parti kurullarının çarşaf liste ile şekillendirilmesi fikrinin öne çıktığı öğrenildi. Önceki kurultaydaki blok liste uygulanmasına karşın Akşener’in yeni ekibinin belirleneceği 12 Ağustos kurultayında, partide sözü geçen isimler ilk kez kendi güçlerini tartacak.

Adayların tek tek oylarının kişisel olarak hesaplandığı çarşaf aday sistemi, parti içindeki dengeleri de gün yüzüne çıkaracak. Bu kapsamda yerel seçim öncesinde partide Akşener’in A takımında yer almak için yarışan isimlerin de parti içindeki güçleri, tabandan kendilerine yönelik tepkiler, aldıkları oy oranları ile ölçülmüş olacak. Bu yöntemle Akşener’in kendisine gelen “kurmaylık” taleplerine alınan kişisel oylar ile cevap vermesi ve elini bu yöntemle güçlendireceği değerlendirmesi yapılıyor.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre de "Türkiye partisi olamadı. Örgüt partisi” yorumlarının yapıldığı HDP ile “kendilerine yönelik ithamları ve yaklaşımları dolayısıyla” MHP, kurultaya davet edilmedi. AK Parti, CHP, Saadet Partisi (SP), Demokrat Parti (DP) ve BBP’ye ise kurultaya katılımları için davet gönderildi.

Meral Akşener’in önce olağanüstü kurultay kararı, ardından 1 haftalık ikna süreci ve geri dönüşü ile durulan kriz süreci, 12 Ağustos’ta ATO Congresium Kongre Salonu’nda düzenlenecek kurultay ile son bulacak.