Akşener: Kurultay olmazsa risk alıp imza atan 548 delegeyi toplarım, ne derlerse onu yaparım

Eski MHP Milletvekili Meral Akşener, mahkemenin “Kurultay Çağrı Heyeti” kararı vermesine karşın "Hiç kimse bizden olağanüstü kongre kararı beklemesin” diye konuşan MHP lideri Bahçeli’nin sözlerine ilişkin “Kurultay için imza atan 548 delegeyi toplarım, ne derlerse onu yaparım. Çünkü risk alan onlar” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Akşener, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, dün Bilecik'in Söğüt ilçesi ve il merkezi ile Bursa'da yaptıkları programlarda partilileriyle bir araya geldiğini hatırlattı.

Bursa'daki programında, genel başkan adayı olduğunu açıkladığını da anımsatan Akşener, bu kongreyi başarabilmenin hayatının en büyük hedefi olduğunu söyledi.

“Hedefine doğru yürürken Türkiye'deki bütün güç odaklarının kendisine saldırdığını” söyleyen Akşener, "Olumsuz bir sonuç beklemiyorum ancak bu kongre olur ve üst kurul delegelerimiz beni seçmeyebilir. Buna kesinlikle saygı duyarım" ifadesini kullandı.

Akşener, bugün itibarıyla "Ben seçildim" demesinin, üst kurul delegelerine de saygısızlık olacağını anlattı.

Kurultayın yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmalara değinen Akşener, şöyle konuştu:

"Kongreyi yapamama alternatifini beynimden kovmakla birlikte diyelim ki öyle bir şey oldu, o zaman da üst kurul delegelerimizin diğer arkadaşlarımızın eliyle toplanmış imzacılar dahil olmak üzere yani o 548 imza sahibini toplarım çünkü o riski alan onlar. 26 yaşında ilçe başkanlarının, valilik üzerinden anahtarları alındı ve kapılarına kilit vuruldu. Bu genç kardeşlerimiz risk aldılar. Onları toplayacağım ve ne derlerse onu yaparım. Şunu dediler; 'Biz 2018'deki malum olağan kongrede ilçe ilçe aday çıkaracağız.' Onlar onu dedikten sonra evet diyeceğim. Varsayıyorum, dediler ki 'Sen de çıkardığımız ilçe başkan adaylarının arkasında duracaksın.' Tamam. O kongrenin yapılmasına kadar Türkiye'de çok şeylerin değişeceğine inanıyorum. 'Kendi içimizden bir genç kardeşimizi çıkardık' derlerse de arkasında duracağım. Bu kadar açık bir çektir. Bu imzaların sahiplerinin, boynumda veballeri var. Onlar ne karar verirlerse ona uyacağım. Dün kişisel olarak şahsi kararlarımı söylüyordum ama bugün birbirimize bağlandık. Bunun içinde siyasi parti kurmak gibi bir şey görünmüyor."

“Başbakan olacağım' sözünü hesaplı kitaplı bir şekilde söyledim"

Meral Akşener, "Başbakan olacağım" sözünü hesaplı kitaplı bir şekilde söylediğini ifade etti. Bu düşüncesinin kabul gördüğünü belirten Akşener, "Seçmen bunu kabul etti. Yani siz, milletvekili sayısı olarak Meclis'te 40 milletvekiliyle 4'üncü parti olan bir siyasi partinin genel başkanlığına adaysınız ve diyorsunuz ki 'Başbakan olacağım' ve kimse bununla alay etmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

MHP'de genel başkanlık makamına asla talip olunamayacağını vurgulayan Akşener, "Çeşitli deneyimler yaşayan arkadaşlarımız oldu, şimdi de ben yarışıyorum. Fitneci olursunuz, CIA ajanı olursunuz, proje, Amerikan uşağı olursunuz. Milliyetçilik, insana saygıya önem verir. Her sözü tartarak söylemek zorunda olduğunuz bir fikri gelenektir ama iş kendinize geldiği zaman bütün ayar bozulur. Ağız bozulur, ayar bozulur, düzen bozulur. Bu zihniyeti reddediyorum" diye konuştu.

Akşener, MHP'ye yıllardır, "Sivas'ın ötesine gidemezsiniz" denildiğini ifade etti. Bu bölgelere defalarca gittiğini hatırlatan Akşener, "Bana, 'Fırat'ın ötesine geçemezsin', 'Sivas'ın ötesine geçemezsin' diyenin alnını karışlarım. Seçileyim, Allah nasip ederse oralara gideceğim. Şırnak'ta, Hakkari'de, Siirt'te o bölgede bulunan her şehirde düğünlere gideceğim ve evlerde kalacağım." dedi.