Akşener: Kanun çıkaracağım, birbirine küfür eden siyasetçiler hapis yatacak

Cumhurbaşkanı seçilirse bir kanun çıkaracağını ve siyasetçilerin birbirine küfür etmesi halinde hapis yatacaklarını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Herhalde Tayyip Bey ile çevresi müebbet alır, hapishaneden çıkamazlar" dedi.

Afyonkarahisar mitinginde konuşan Akşener, "Ben sözümün arkasında durdum. Çatı adayı kabul etseydim, Gül ile Tayyip Bey arasında seçim yarışı olacaktı. Ben milletime söz verdim dedim. Şimdi Doğu Perinçek, Karamollaoğlu, Muharrem İnce, Tayyip Bey, ben yarışıyoruz. Meydanlarda coşku ve neşe var. Şimdi Millet İttifakı'nı seçer, beni de 2. tura bırakırsınız diye dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Akşener'in açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

- Tarih bir sürekliliktir, devletler süreklilik arz eder. Osmanlı da benim, Cumhuriyet de benim. Bunu söyleyemeyenlerden uzak durun. Ortaya bir başkanlık sistemi kondu. 2019'da hayata geçecekti, KHK'larla muhterem zaten bunu kullanıyordu, sarayın küçük ortağı erken seçimi gündeme getirdi.

Pişman oldular. Şimdi yarı yolda mızıkçılık başladı. 24 Haziran günü gerçekten bu işin biteceğini arkadaşlar da gördüler. Bu seçimi yapmamak için elden gelen her türlü gayret ortaya konmaktadır.

- ​OHAL'de seçime gidiyoruz. Biz itiraz etmiyoruz muhteremler rahatsız. Kaldırın OHAL'i. Zoru seviyoruz biz. OHAL'de de seçim kazanmaya hazırız. Tayyip Bey'in asabı bozuk. Bugüne kadar ver yesin, ört uyusun bir muhalefete alışıktı. Şimdi karşısına İYİ Parti çıktı.

- Tam 100 bin imzayı 4 saatte bana imzaladınız verdiniz. Milletin imzasıyla aday gösterdiği tek kadın adayım ben. Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanı olacağım inşallah.

Ekonomiyi dağıttılar. Merkezine üretimi koymadılar. Sanayi üretimini teknoloji üretimini koymadılar. Pazarı çeşitlendirmek lazım. Senin cebinde kaç lira var? 18 lira. 40 yaşında 18 lirası var. Daha genç birine sorayım. Senin kaç? 1 lirası var, 20 lirası var. Bir siyasetçi insanların cebindeki parayla uğraşmaz diyor. Kendi cebindeki paraya bakar. Hadi oradan be. Siyasetçinin bilmesi gereken şey vatandaşının cebinde ne var, ne yer, ne içer, benim cebimde ne olduğunun bir manası yok ki.

- Bir baltaya sap olamamış bakan çocukları trilyonlarla oynayacak bu ülkenin vatan çocuklarının cebinde para olmayacak olmaz böyle bir şey. Yüzükle yola çıktın dünyanın ilk 10 zengin siyasetçisi arasındasın. Bu yüzükle yola çıktım dedin. Kim yarın Tayyip Erdoğan'ın zengin olduğunu söylerse, bilin ki hırsızlık yapmıştır. Kendin söylüyorsun.

4.5 milyon tüketici kredisi gibi takipte insanımız var. Biz bunları bir defaya mahsus bir kalemde sileceğiz. Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuruyoruz

- Muhteremin etrafındakiler, önce havuz medyası sövüyordu şimdi yanındakiler sövüyor. Ekonomi Bakanı açıklama yapmış, İçişleri Bakanı açıklama yapmış, vallahi bunların entelletüel birikimi sıfır. Dolar niye böyle oldu anlıyorum şimdi. Son derece terbiyesiz, dangalakça açıklamalar bunlar. Lisanı yani Türkçesi iyi olmayanlar tarih, coğrafya, edebiyat bilgisi olmayanlar ancak hakaret ederler, söverler.

- Rahmetli Demirel'in, Özal'ın, Erbakan'ın, Türkeş'in, Ecevit'in o Meclis'te yaptıkları konuşmalardaki zarafet. Bir konuşma yaparladı anlatamam size. Cumhurbaşkanı seçildiğimde şöyle bir kanun çıkaracağım; siyasetçiler birbirine sövmesi halinde hapis yatacaklar. Herhalde Tayyip Bey ile çevresi müebbet alır hapishaneden çıkamazlar.

- Şeker fabrikalarını sattılar, bu arkadaş ABD'ye Osmanlı tokadı atıyordu. Tillerson geldi ne konuşuldu meçhul. Sonrasında şeker fabrikaları satıldı. Şeker fabrikasını satın alan yandaşlar, sakın ola ki o fabrikalara elinizi uzatmayın, seçilir seçilmez iptal edeceğim. Kuleli ve Işıklı askeri liselerini direkt açacağım.