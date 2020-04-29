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Akşener: İmamoğlu şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor; başarısız olsun diye her şey yapılıyor

29 Nisan 2020 00:23

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Başakşehir'deki şehir hastanesinin yoluyla ilgili yapılan eleştirilere yanıt veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor" dedi. İmamoğlu başarısız olsun diye her şeyin yapıldığını belirten Akşener, "Bu millete, İstanbulluya ayıptır" ifadelerini kullandı

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