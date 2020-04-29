Akşener: İmamoğlu şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor; başarısız olsun diye her şey yapılıyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gazeteci Fatih Altaylı’nın Habertürk’teki programında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na Başakşehir'deki şehir hastanesinin yoluyla ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Akşener, "Bütün dikkat İstanbul Belediyesi'nin üzerinde. Ne travmaymış atlatılamadı gitti. Ne zormuş. Azıcık nefes almaya fırsat tanısın onların büyükleri. Kafayı kaldırdığında çekiç vuruluyor" ifadelerini kullandı.

Başarısız olunsun diye her şeyin yapıldığını belirten Akşener, "Bu millete, İstanbulluya ayıptır. Biz salgınla can pazarındayız. Yarım talebiyle, bağış alma hakları var belediyelerin. Ben de 3 emekli maaşımı Ankara'ya, 3'ünü İstanbul'a bağılamıştım, parama el konuldu biliyor musunuz?" diye konuştu.

"Hastane yapmayın diyen yok"

"Şehir hastaneleri önemli deniyor, bununla ilgili fikriniz değişti mi?" sorusuna Akşener, şu yanıtı verdi:

"Hayır değişmedi. Sağlık Bakanı ifade etmişti, 'Bundan sonra biz yapacağız' diye. Şehir hastanelerini İngiltere önce yaptı. Ekonomisini göçertince vazgeçti. Hastane yapmayın diyen yok ki. Yatak sayısı artsın, ama siz hasta garantili yapıyorsunuz. Kütahya'da havaalanı var, uçak inmiyor doğru dürüst ve biz onun parasını ödeyeceğiz. Şehir hastaneleri de benzeri. Epey ödeceğiz. Benim fikrim değişmedi. Hastane yapılmasına karşıyız diye bir şey yok."