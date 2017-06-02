Akşener ile iftarda buluşan Kılıçdaroğlu: Demokrasi konusunda düşünce jimnastiği yaptık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan adaylığını açıkladıktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edilen eski milletvekili Meral Akşener ile JW Marriott Hotel'deki iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrası değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Gazetecilerin hapiste olduğu bir Türkiye'yi kabul etmemek gibi bir düşüncemiz var. Bunu hemen her ortamda, her yerde ifade ettik. Dolayısıyla sayın Bakan ve arkadaşlarıyla 'demokrasiyi nasıl güçlendirebiliriz, demokrasi konusunda hangi adımları atabiliriz' diye bir düşünce jimnastiği yaptık" dedi.

Yaklaşık 1,5 saat süren yemeğe, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ile Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan ve Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok da katıldı.

Kılıçdaroğlu, yemeğin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Akşener ve arkadaşlarıyla güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, "Şehitlerimiz var. Türkiye kan ağlıyor. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi ilettik, medyanın önünde de iletmiş olalım. Teröre karşı bütün siyasal partilerin açık ve net tavır alması gerektiğini defalarca ifade ettim. Terörden çok çektik, çok canlar yandı. Gazilerimiz var, şehitlerimiz var. İnşallah bu terör biter, dolayısıyla Türkiye huzura kavuşmuş olur" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasına değinerek, şunları kaydetti:

"Bir referandum süreci yaşadık. Bu sürecin sonunda 'hayır'ın kazandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Demokrasiye olan ihtiyacımızı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Düşünce özgürlüğü, düşüncelerimizi açıkça ifade etmek. Gazetecilerin hapiste olduğu bir Türkiye'yi kabul etmemek gibi bir düşüncemiz var. Bunu hemen her ortamda, her yerde ifade ettik. Dolayısıyla sayın Bakan ve arkadaşlarıyla 'demokrasiyi nasıl güçlendirebiliriz, demokrasi konusunda hangi adımları atabiliriz' diye bir düşünce jimnastiği yaptık."

Kılıçdaroğlu'na daveti için teşekkür eden Akşener, dün şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, millete ve kederli ailelerine başsağlığı diledi.

(DHA)