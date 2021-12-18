Akşener: Hazine ve Maliye Bakanı'nın kardeşini duyan kimler dolarla oynadı acaba? Savcılar buna soruşturma açtı mı?

Gazeteci Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener'in Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla ilgili görüşlerini aktardığı bugünkü yazısında, "Ekonomi de siyaset de tehlikeli biçimde sertleşiyor" dedi.

Yetkin, TÜSİAD'a ilişkin sosyal medya paylaşımının ardından aradığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, "Artık kimse sessiz kalmamalı. Yönetemiyorlar. Tek kişi karar veriyor. Ya artık etrafını da dinlemiyor, ya da etrafı da yaptıklarına ortak. Ülkeyi felakete sürüklüyorlar. İş dünyası kaygılı. Kimse mal alıp sarmak istemiyor. Maliyet hesabı yapamıyor. Tedarik zincirinde de kırılma olursa iş daha da ciddileşecek. Erken seçim kararı alsınlar, dolar da düşer, ekonomi de toparlanır" dediğini aktardı.

Öte yandan Yetkin, İyi Parti lideri Akşener'le de görüştüğünü belirterek şu açıklamasına yer verdi:

"İş devlet yönetim krizine dönüşüyor. Hazine ve Maliye Bakanının (Nureddin Nebati) kardeşi (Seyfullah Nebati) bir gün önceden Merkez Bankası'nın faizi bir puan indireceğini söylüyor ve öyle oluyor. Bunu duyan kimler dolarla oynadı acaba? Buna savcılar 'insider trading' yani içeriden bilgi sızdırarak ticari kar sağlama soruşturması açtı mı? Neden açmadı? Hukukun, adaletin olmadığı yerde ekonomi düzgün işler mi?

Yönetim krizi işte budur. Uçurumun kenarında sallanıyoruz. Bunun altında partili Cumhurbaşkanı sistemi yatıyor. Bir an önce seçime gitmeliyiz.”

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