Akşener: Eski bir İçişleri Bakanı olarak söylüyorum…

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tunceli’de donarak şehit olan askerlerle ilgili, “Henüz kış gelmemiş, henüz üç metre kar yağmamışken, hem eski İçişleri Bakanı hem de bir tarihçi olarak söylüyorum, Sarıkamış’ın tekrarıdır. İki şehit olarak bakılmaması gerekir. Üstünün örtülmesi, saklanması yanlış yapanların cüretkarlığını, küstahlığını artırıyor” dedi.

Hürriyet’in aktardığına göre Akşener, dün Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ni (TZOB) ziyaret etti.

Başkan Şemsi Bayraktar’dan tarım sektörünün sorunlarıyla ilgili bilgi alan Akşener, ziyaretin amacının TZOB’un ihtiyaç ve sorunlarını öğrenmek, bunlara çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Akşener, Harran Üniversitesi rektörünün sözleri ve istifasıyla ilgili, “Son zamanlarda iyice gemi azıya alan övgü ve iltifat furyası var. Felaket bir şey, arkadaş şirk koşuyor. İpin ucunun koptuğu bir ruh hali. Umarım bu kişinin, bu eyleminin neticesi dinimizin içinin boşaltılması ve tahrif edilmesine yönelik tavırların, o cıvık cıvık övgülerin sonu olur. Keşke görevden alınsaydı” değerlendirmesi yaptı.