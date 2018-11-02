T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akşener: Eski bir İçişleri Bakanı olarak söylüyorum…

"Sarıkamış'ın tekrarıdır”

02 Kasım 2018 10:58

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tunceli’de donarak şehit olan askerlerle ilgili, “Henüz kış gelmemiş, henüz üç metre kar yağmamışken, hem eski İçişleri Bakanı hem de bir tarihçi olarak söylüyorum, Sarıkamış’ın tekrarıdır. İki şehit olarak bakılmaması gerekir. Üstünün örtülmesi, saklanması yanlış yapanların cüretkarlığını, küstahlığını artırıyor” dedi.

Hürriyet’in aktardığına göre Akşener, dün Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ni (TZOB) ziyaret etti.

Başkan Şemsi Bayraktar’dan tarım sektörünün sorunlarıyla ilgili bilgi alan Akşener, ziyaretin amacının TZOB’un ihtiyaç ve sorunlarını öğrenmek, bunlara çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Akşener, Harran Üniversitesi rektörünün sözleri ve istifasıyla ilgili, “Son zamanlarda iyice gemi azıya alan övgü ve iltifat furyası var. Felaket bir şey, arkadaş şirk koşuyor. İpin ucunun koptuğu bir ruh hali. Umarım bu kişinin, bu eyleminin neticesi dinimizin içinin boşaltılması ve tahrif edilmesine yönelik tavırların, o cıvık cıvık övgülerin sonu olur. Keşke görevden alınsaydı” değerlendirmesi yaptı. 

 

ETİKETLER

meral akşeneraskertuncelidonma

İlgili Haberler

"İki askerin donarak ölmesi araştırılsın" önergesine AKP'den ret

Tunceli'de iki asker donarak şehit olmuştu

Harran Üniversitesi Rektörü istifa etti

"İslami olarak Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayındır"

Asker oğlu donarak ölen baba: Şehit haberini mezarlıklar müdürü verdi, o an çocuğum gibi dondum!

"Şehit babasına doğru bilgi verilmemiş"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24