Akşener Erzurum'da: Kışın bu insanların sağlıklı bir şekilde geçinebilmesi için acil yardıma ihtiyaç var

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da yaptığı esnaf ziyaretlerinin ardından, "Bu kışı yani elbette elde olmayan sebeplerle, kurak olması neticesinde tarımda müthiş bir zorluk yaşanmış. Bu kışı geçirebilmelerinin yolu, bu insanlara aktif, açık yardım edilmesidir" açıklamasını yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Erzurum'daki esnaf ziyaretinin ardından açıklaması yaptı. Erzurum'da tarım ve besicilikle geçinen ailelerin durumunu aktaran Akşener'in açıklaması şöyle:

"Kulağıma eğilip dediler ki, 'Bu kışı biz ne yapacağız?'"

"Bugün de ilçe ilçe, esnaf esnaf gezme rutinimizin Erzurum ayağındayız. Erzurum'da hem Horasan hem Pasinler Hasankale hem de merkez ilçelerde esnafla konuştuk. Sizler de birlikte takip ettiniz. Gördünüz, yani nasıl bir çalışma biçimi yaptığıma şahit oldunuz. Aldığımız cevapları da siz gördünüz. Esnaflara 'işler nasıl' dedik ama…

"Şimdi ben, aracılığınızla bu çalışmaları yapmaya devam edeceğim. Aracılığınızla bizi izleyenlere ve özellikle iktidar partisine, sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yöneticilere seslenmek istiyorum. Erzurum'da gördüğüm, merkezde de gördüğüm acayip bir yoksulluk var. Özellikle de tarımla, hayvancılıkla ilgilenenlerde inanılmaz bir problem var. Bu kışı yani elbette elde olmayan sebeplerle, kurak olması neticesinde tarımda müthiş bir zorluk yaşanmış. Bu kışı geçirebilmelerinin yolu, bu insanlara aktif, açık yardım edilmesidir. Aksi taktirde bu kışı geçirmeleri zor olacaktır.

"Yani ekonomik durumu dün iyi olan çiftçi, besici bugün kulağıma eğilip dediler ki, 'bu kışı ne yapacağız biz?' Dolayısıyla Erzurum'dan sesleniyorum: 'Erzurum'da öğrendiklerim muhtemelen Anadolu'nun her bir ilçesinde tarım ve besicilikle meşgul olan, onunla geçinen insanlar için geçerlidir. Bu kışın doğru dürüst bu insanların sağlıklı bir şekilde geçinebilmesi için acil yardıma ihtiyaç var. Bu yardımın derhal planlanmasında çok önemli bir fayda olduğunu düşünüyorum.'

"Gençlerimizin umudunu yok etmeye hakkımız yok"

"Bir başka konu, genç işsizliği… Liyakat konusundaki problem ve insanların KPSS'de aldıkları 80-90 puanların karşılığını mülakata girip 60 ve 50 altı puan gibi rakamlar kazanmış yani bu puanları almışların onlar yerine atanmasını her bir dükkan da bir gençte rastladık ve gördük. Sokakta gördük. Bakın şuradan şuraya bir saattir yürüyemiyorum ben gençlerin derdini dinlemekten.

"Bu konuda da liyakatin öne çıkarılması, kayırmanın ortadan kaldırılması, ayıların dayıların ortadan kaldırılması konusunda aracılığınızla iktidara seslenmek istiyorum. Bu konuda gençlerimizin umudunu yok etmeye hakkımız yok. Bir genç dedi ki: 'Neyim varsa yazın çalıştım. Neyim varsa bu KPSS sınavlarına gidip gelirken harcadım.' Günahtır. Bunlara dikkat etmemiz gerektiğini ve iktidarın buna el atması gerektiğini düşünüyorum."