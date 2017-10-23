Akşener, Deniz Baykal'ı ziyaret etti: İyi olacak; dualarımız kendisi ile

Milletvekili Meral Akşener, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde ziyaret etti, sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Bir gazetecinin, partisinin hazırlık çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Akşener, "Çok iyi gidiyor. Kurucular kurulumuz tamamlandı. Programımız ve tüzüğümüz tamamlandı" diye yanıt verdi.

Hastane ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalada bulunan Akşener, Baykal'ın duayen bir siyaset adamı olduğunu ifade ederek, ailesiyle görüştüğünü ve sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrendiğini söyledi.

"İyimser bir ruh haliyle" hastaneden ayrıldığını belirten Akşener, "İnşallah en kısa sürede aramıza döner diye umut ediyorum. Dualarımız kendisi ile beraber iyi olacak diye umut ediyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Akşener'in sözleri üzerine, "Her geçen gün daha iyi haberler alıyoruz. Dua etmeye, iyi şeyler ümit etmeye devam ediyoruz." dedi.

"Herkese kapımız açık"

Bir gazetecinin, partisinin hazırlık çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Akşener, "Çok iyi gidiyor. Kurucular kurulumuz tamamlandı. Programımız ve tüzüğümüz tamamlandı. Kurucular kurulunda yer alacak arkadaşlara hem tüzüğümüz hem programımız gönderiliyor. Türkiye'de yeni bir siyasi parti doğmuş olacak. Milletin kurduğu bir parti bu." yanıtını verdi.

Partisine yoğun talep olduğunu ifade eden Akşener, "Bazı arkadaşlarımıza belki daha sonraki kadrolarda yer vermek üzere imkan bulamadık ama 200 civarında Kurucular Kurulu üyesinin olduğu bir siyasi parti doğuyor. Hayırlı olur inşallah. Rekabette hep fayda vardır. Bugünden itibaren görüyorsunuz ki dil, tavırlar, davranışlar değişti. Dolayısıyla Türkiye'de partimizden sonra yöneticilerin, güçlülerin dilinin yumuşadığını göreceksiniz. Rekabet en fazla basın mensupları için geçerlidir. Kıymetiniz çok artacak diyebilirim." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın da partiye katılacağı haberlerinin hatırlatılması üzerine ise Akşener, şöyle konuştu:

"Kendisine soracaksınız. Ben o konularda bir şey diyemem. Ama şöyle bir hedefimiz de yok bizim. Sayın Özel'in yanında söyleyim. Ne CHP, ne AK Parti ne de MHP'den 'transfer' yapıp da bir grup kurma hedefimiz yok. Cumhurbaşkanı adaylığı, kurullarımız kurulduktan sonra karar verecek her kim olacaksa, arkadaşlarımız benim olmamı söylüyorlar, öyle bir durum söz konusu olduğunda başından ilan ediyorum, yüz bin imzayla yola çıkmayı düşünüyorum, o noktada bir kararımız var, şayet bu aday ben olacaksam. Dolayısıyla bugün kurarsınız grup otuza çıkar, yarın öbürüne çıkar. O nedenle diğer siyasi partilerle geçmişte olduğu gibi transfer manasında herhangi bir çalışmamız yok. Ama şunu da söyleyim bizlerle yol yürümek isteyen arkadaşlarımıza, her siyasi görüşten arkadaşımıza, kapımız sonunu kadar açık. O da başka bir şey."