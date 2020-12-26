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Akşener'den 'Olay TV' yorumu: Türk milleti her zaman, demokrasisine el uzatanların bileğini bükmeyi bilmiştir

26 Aralık 2020 21:42

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar'ın 'iktidar baskısı' nedeniyle kapanmak zorunda kaldığını söylediği Olay TV hakkında "Özgür medya, demokrasimizin vazgeçilmez bir unsurudur. Ve Türk milleti her zaman, demokrasisine el uzatanların bileğini bükmeyi bilmiştir" dedi. 

Akşener, Olay TV'nin 26 gün önce başladığı yayın hayatına dün akşam 19:00'da yapılan son yayınla veda etmesini sosyal medya üzerinden değerlendirdi. Akşenir'in paylaşımı şöyle:

"Özgür medya, demokrasimizin vazgeçilmez bir unsurudur. Ve Türk milleti her zaman, demokrasisine el uzatanların bileğini bükmeyi bilmiştir. #Olaytv'yi kapatarak demokrasimize el uzatanlar bu gerçeği akıllarından çıkarmasın."

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