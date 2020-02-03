Akşener'den Meclis'e acil toplanma çağrısı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de 5 asker ve 1 sivilin şehit olmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin acil toplanması için çağrıda bulundu. Akşener açıklamasında, "Başkalarının inisiyatifine bırakılmayacak kadar kıymetli milli varlığımız, bu saldırıyla bir kez daha hedef alındı. Tarih, birçok kez olduğu gibi, bizi yine önemli bir görevle karşı karşıya bırakmıştır. Ve yine tarihte örneği olduğu üzere, millî varlığımızın hedef alındığı zamanlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi mutlaka görevinin başında olmalıdır." ifadesini kullandı.

Akşener yazılı açıklamasında, "Kahraman ordumuz üzerinden, ülkemize ve milletimize yönelen bu alçak saldırı karşısında, milli bir görev çağrısını yapmak ihtiyacı hissediyorum.Milli siyaset, iktidar ve muhalefetin birlikte, ortak tavırla sergileyeceği siyasettir. Suriye’de oluşan yeni ve ağır şartları değerlendirmek üzere; İktidarı da milli duruşa katkı sunacak şekilde, aziz milletimizin vekillerini bilgilendirmeye ve tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyorum." düşüncelerini dile getirdi.