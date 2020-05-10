Akşener'den liderlere çağrı: 'Memleket Masası' etrafında toplanalım, ortak aklı işletmemiz lazım

İyi Parti Meral Akşener, siyasi parti liderlerine çağrıda bulunarak, "Memleket Masası' etrafında toplanalım, ortak aklı işletmemiz lazım" önerisinde bulundu.

Fox TV'de "Çalar Saat Hafta Sonu" programında Akşener, "Bir masa etrafında toplanmamız lazım, ortak aklı işletmemiz lazım. Bu masanın adını da 'Memleket Masası' diyelim. Gıda erişimi ve gıda güvenli olacak bundan sonra, tarım üretimi önemli olacak. Dünya küçülecek gibi görünüyor. Böyle bir ortamda yurt dışına karşı da birlikteliğin önemli olacağını düşünüyorum." dedi.

Akşener, "Darbe tartışmasını kutuplaştırıcı buluyorum. Biz kırmızı kuvvetler, mavi kuvvetler şekilde tutum alamayız, ülkeye fayda getirmez, işsizliği çözmez bu. Bizim kutuplaşarak kaybedecek vaktimiz yok. Belediye başkanlarının paralel ilan edilmesi bambaşka bir problemdir" diye konuştu.

Akşener erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Başından beri erken seçimle ilgili herhangi bir hissiyatı barındırmadım. İçinde bulunduğumuz şartlarda erken seçim görmüyorum." yorumunu yaptı.

Akşener, "Normalleşmenin hızlı olduğuna yönelik endişemiz var. Bu konuda biraz daha heyecansız davranmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Ekonominin elbette işlemesi lazım bu arada." düşüncesini dile getirdi.

Akşener konuşmasında şunları kaydetti:

"Bin lira altında geliri olanların zor durumda olduğunu biliyoruz. Merkez Bankası para basıyor, bu paraların özellikle bu kesime nakit olarak ulaştırmak gerekli. Para basılabilir ama şeffaf bir biçimde. O insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir sistemin olması lazım. Bunun yerine harcama imkânı olan insanlara verirseniz parayı o zaman dolara gidiyor. Doların 7 lirayı aşması sorunuyla karşılaşıyoruz"