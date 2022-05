Akşener: Cumhurbaşkanlığına yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'na ilişkin olarak konuştu; "Hem meclisi hem cumhurbaşkanlığını alacağız. Ama hatalı bir düşünceye girilmesin, cumhurbaşkanlığına biz yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Almanya cumhurbaşkanı gibi derleyici toplayıcı bu ülkede herkesin cumhurbaşkanı olacak kazanabileceğimiz bir aday göstereceğiz. Tek adayla gidilmesi lazım geldiğini söylüyorum. Önemli olan bu ucube sistemin değişmesi. Kimsenin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok" sözlerini kaydetti.

İyi Parti lideri Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat’te konuştu. FOX binasına gelmeden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aradığını belirten Akşener, “Kendisinin AKOM’da çalışmalara devam ettiğini, vatandaşlardan çok zorunlu olmadıkça bugün yarın trafiğe çıkmamasını rica etti” dedi.

Yine bu kış İstanbul’da yaşanan önceki yoğun kar yağışındaki koordinasyonsuzluğu ve sonucunda yaşanan mağduriyetleri hatırlatan Akşener, “Karayollarında iktidar-muhalefet diye bakılmaz. Muhalefet iktidardan, iktidar muhalefetin sisteminden güç insanların zararından artı değer devşirmesi doğru değildir. Bu defaki karda umarım koordinasyon oluşur. Sahadaki inşalardan Allah razı olsun. Felaketlerde zorluklarda afetlerde bu tür kolektif çalışmayı gerektiren zamanlarda biz geçtiğimiz karda yanlışlıklar zinciri gördük. Bu sefer öncesinden de bilgilendirildiği için vatandaş inşallah böyle bir şey olmaz. Yüksek katlarda da bu işin koordinasyonlu yürümesini eski bir bakan olarak söylüyorum” diye konuştu.

TIKLAYIN - İmamoğlu: Boğaz hattındaki ulaşım durduruldu; cumartesi kar yağışının en yoğun olacağı gün, trafiğe çıkmayın

"Türkiye bu yapılan işin yanlışlığı konusunda bir tutum almalı"

Akşener Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili Türkiye için, “Buradaki yapılan iş yanlış. Türkiye bu yapılan işin yanlışlığı konusunda bir tutum almalı. Biz eğer buraya göz yumarsak yarın Çin’de benzer bir yönetim anlayışı var onun neticesinde Asya Pasifik’te neler olacağını anlayamayız” diye konuştu. Akşener şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Putin'in karşısında yaptırımların yanında yer almalıydı ama Türkiye'nin dış politikası kişisel bir dış politika olduğu için ve dış politika iç politikanın da bir malzemesi olduğu için asimetrik bir ilişki var. Enerjini önemli bir noktasını bağlamışsınız bütün yumurtaları aynı sepete koymuşsunuz. Bu bir yanlışsınız. Putin'in karşısında ağzınızı açamıyorsunuz. Bu dış politika çok problemli dış politika. Ukrayna olan ilişkinizin silah ve savunma sanayinizin önemli bir partneri. Şimdi dengede götürebilirsiniz ona itirazım yok Ama bir yandan SİHA, İHA'yı satacaksınız, onun yanındayız biz destekliyoruz, ama diğer taraftan birilerini göndereceksiniz Rusya'ya, Putin'den özür dilemek midir artık ne olduğunu anlamadım televizyonlara çıkacaklar İHA'ları SİHA'ları tarıma su atmak için gönderdiğinizi söyleyeceksiniz. Buna dünya güler. Bu asimetrik ilişki nedeniyle bir şey yapamazsınız. Dengeli politikasını götürmekle alakalı bir sıkıntı yok. Ukrayna'ya yönelik haksız bir işgal var biz ne yapabildik? Bu asimetrik ilişkide hiçbir şey yapamadık. Tavşan kaç tazı tut' böyle bir anlayış olamaz. Bizim belli tavırları koyabilmemiz lazım."

"Bir savaş bizim ne halde olduğumuzu gösterdi"

Zeytin düzenlemesini sert bir dille eleştiren ve çiftçinin durumuna değinen Akşener, şöyle konuştu:

"Biz sizinle epeyi program yaptık ve her programda tarım konuştuk. Bu savaşta ortaya ne çıktı? Bizim Rusya'ya ne kadar bağımlı olduğumuz ortaya çıktı. Ukrayna'ya da ayçiçek bağımlılığımız ortaya çıktı. Çiftçi pahalıya ürettiği için üretimden çekildi. Türkiye her türlü üretimden ve özellikle tarım üretiminden çıktı. Koronavirüs nedeniyle ders alırlar zannetmiştik. Gıdaya ulaşım bir milli güvenlik sorunudur diye inanarak konuşmuşuz ve bunun üstüne sen zeytini ortadan kaldırıyorsun. 300-500 yıllık ağaçları söküp maden çıkaracaksınız, sonra onu yerine koyacaksınız. Bunun böyle olabileceğini söylemek bize, Türkiye'de yaşayan herkese hakarettir. Milletin adamıydı yandaşın adamı haline geldi. Kendisine önerilen her şeye "tamam" diyor ve yürüyor. Tarımı ve ekonomiyi yönetenlere baktığınızda durum içler acısı.

Tarım Bakanı gitti, yıllardır tarım zararlısı olduğunu söylüyorduk. Yeni gelen bakan umuyorum ki giden arkadaşın yakıp yıktığı her bir konuyu yeniden gündeme alır, çiftçiye ve tarım üreticisine destek olur. Bu bakının çok hızlı bir şekilde nisan ayında verecekleri gübrenin yarısını devlet karşılar ve çiftçi gübresini atar. Aksi takdirde bir savaş bizim ne halde olduğumuzu gösterdi."

"Erdoğan özür dilemeli"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, "Erdoğan çıkıp 'milletim özür dilerim elimi soktum bu işe olmadı' demeli. MB ve ekonominin başına hesap verebilir insanlar getirmeli ve hiçbir şeye karışmıyorum demeli. Göreceksiniz her şey düzelir. Arkadaşımız 'bay uzman'" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın doktorlarla ilgili açıklaması

Akşener, Erdoğan'ın doktorlarla ilgili açıklamasını da sert bir dille eleştirdi; "En son doktorlar işte. Erdoğan düzenli olarak düşman ilan eder. 2002'de doktorların hiçbir işe yaramadığını iğnelerini hemşerilere yaptırdığını söylemişti. Daha düşük alan doktorlarla diğerlerini karşı karşıya getiriyor. 'Giderlerse gitsinler' diyen bir Cumhurbaşkanı var. İnanamadım. Bu bilinçli yapılan bir iş" dedi.

Akşener, "Erdoğan iktidara ilk geldiğinde doktorların hiçbir işe yaramadığını, iğnelerini hemşirelere yaptırdığını söylemişti. Hemşire ve doktorları karşı karşıya getirmek istedi. Halbuki koronavirüste tüm sağlık çalışanlarının bizim için ne kadar önemli olduğunu gördük. Ama bu arkadaş böler" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığına yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz"

Öte yandan Akşener, Millet İttifakı'na ilişkin olarak, "Hem meclisi hem cumhurbaşkanlığını alacağız. Ama hatalı bir düşünceye girilmesin, cumhurbaşkanlığına biz yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Almanya cumhurbaşkanı gibi derleyici toplayıcı bu ülkede herkesin cumhurbaşkanı olacak kazanabileceğimiz bir aday göstereceğiz. Tek adayla gidilmesi lazım geldiğini söylüyorum. Önemli olan bu ucube sistemin değişmesi. Kimsenin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok" sözlerini kaydetti.

"Çiller deyince benim aklıma Tayyip Erdoğan geliyor"

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısını canlı yayında Akşener'e gösteren İsmail Küçükkaya, Hakan'ın "Tansu Çiller deyince neden benim aklıma Akşener geldi" dediğini aktardı. Bunun üzerine Akşener, "Ahmet Hakan yanılıyor, 21 yılın sonunda Tansu Çiller deyince benim aklıma Tayyip Erdoğan geliyor" dedi.