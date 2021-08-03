Akşener'den HDP yanıtı: Oculuk, buculuk üzerinden yapılan tanımlamalar iftiraya dayanır

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'da esnaf ziyaretinde bunundu. Ziyaret sırasında, "Siz, HDP ile bir oldunuz" diyen esnafa Akşener, "Oculuk, buculuk üzerinde yapılan politik tanımlamalar genel olarak iftiraya dayanır. Ondan sonraki fasılda da kazığı vatandaş yer" yanıtını verdi.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında ilçe esnafından İsa Soydaş, Akşener'e, "Bizim istediğimiz şu; bu memlekette birlik olunsun, HDP olmasın. Siz ,HDP ile bir oldunuz. Siz, HDP ile bir olmasaydınız daha daha iyi bir parti olacaktınız" dedi.

"Ben kimim artık karar verin"

Bunun üzerine Akşener, ülkede geçmişten bu yana enteresan işler olduğuna vurgu yaparak, 28 Şubat dönemini hatırlattı. Akşener, "Rahmetli Başbuğ vefat ettiği için farklı bir odaklaşma vardı. 28 Şubat dönemini bugün AK Parti çok iyi hatırlar. O günün Meral Akşaner'ine bugünün ülkesinde 'kafir' denildi. O günün Meral Akşener’ine 2015 seçimlerinde 'kocasını aldattı' denildi. O günün Meral Akşener’ine 'FETÖ'cü' denildi. En son 'PKK'lı' denildi, bırak HDP'liyi 'PKK'lı' denildi. PKK'lılar da bana diyor ki 'bu da faili meçhulcu'. Ben kimim bir karar verin artık? Benim kim olduğuma bir karar verin. Seçim zamanı gelecek, arkadaşlar bütün siyasi partilerle birlikte oylarınızı isteyecekler ve ikna edebilirlerse oyunuzu alacak, edemezse almayacak. Benim inancım şudur; oculuk, buculuk üzerinde yapılan politik tanımlamalar genel olarak iftiraya dayanır. Ondan sonraki fasılda da kazığı vatandaş yer" diye konuştu.

"Bölündük, parça parça olduk"

Bir insanın çeşitli vasıfları olduğunu, o vasıflar üzerinden bölündüklerini kaydeden Akşener, "Bölündük, parça parça olduk. Peki bu parça parça oluştan sen ne kazandın? Sıfır. 'HDP' dersen olmaz. FETÖ’cülüğü bile izah etmeye çalışıyorum. PKK’lı diyor ki 'Akşener faili meçhulcu'. Hayatında PKK’ya taş atmamış adamlar bana 'HDP ile iş tuttun' diyor. Ben bu ülkenin İçişleri Bakanıydım. Ben burada çok sevdiğiniz ağabeyiniz hakkında konuşmaya başlarsam olmaz; açılımlar, saçılımlar, megri megriler. PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. Ben tutmuşsam benim belamı versin. Başkası tuttuysa onun belasını versin" ifadelerini kullandı. (DHA)