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Akşener, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a ilk adım attıkları Tütün İskelesi'nden seslendi: İktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz

19 Mayıs 2022 16:10

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk adımı attıkları yer olan Tütün İskelesi'nden gençlere seslendi. 

“Başbakanımız Meral Akşener” sunuşuyla kürsüye çıkan  Akşener,  “Biz büyüklerin umudu sizsiniz. İlk adımın bekçisi de sahibi de sizsiniz.  İyi ve cesur gençlerle birlikte ilk adımı birlikte atarak, atalarımızı hürmetle anarak iktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz.  İnşallah en geç 1 sene sonra 1919 ruhunu iktidarımızda da ve bu ülkenin, milletin bekçisi ve sahibi olan gençlerle birlikte yeni ve yeniden hayata geçireceğiz" dedi. 

Akşener, konuşmasının ardından Samsun'da; Ata'ya Saygı Yürüyüşü'ne katıldı.

Akşener19 Mayıs
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