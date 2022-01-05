Akşener’den Erdoğan’a "sokağa dökülme" yanıtı: Nereden baksanız acayiplik, saçmalık; derhal bir psikiyatriste görünmesini tavsiye ediyorum

İyi parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti hedef aldığı, "Utanmadan sıkılmadan sokağa döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün siz de aynı dersi evelallah alırsınız" sözlerine sert bir dille tepki gösterdi. Millet İttifakı taraflarından kimsenin böyle bir söz sarf etmediğini belirten Akşener, "Nereden baksanız acayiplik, nereden baksanız saçmalık. Ben Erdoğan’a derhal bir psikiyatriste görünmesini tavsiye ediyorum. Çünkü halüsinasyon gören bir kişinin tavrı böyle olur” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İki lider görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefete yönelik sokağa dökülme açıklamasına ilişkin gelen soruya yanıt verdi. Millet İttifakı bünyesinde 4 parti liderinin 'sokağa çıkın' çağrısında bulunmadığını; diğer siyasi partilerin genel başkanlarının da böyle bir çağrısı olmadığını ifade eden Akşener, “Sokağa dökülmek gibi bir kelime kimsenin ağzından çıkmamız bir cumhurbaşkanı olan kişi çıkıyor diyor ki 'Sokağa döküleceklermiş meydanlara ineceklermiş, inin de görelim.' Nereden baksanız acayiplik, nereden baksanız saçmalık. Ben Erdoğan’a derhal bir psikiyatriste görünmesini tavsiye ediyorum. Çünkü halüsinasyon gören bir kişinin tavrı böyle olur” ifadelerini kullandı.

"2010 referandumu olmasaydı 15 Temmuz olmazdı"

"2010 referandumu olmasaydı, 2010'da kendi seçmenlerini polarize etmek, kutuplaştırmak, bir arada tutmak gibi bir gayretin neticesinde o referandumu yapmamış olsalardı, 15 Temmuz olmazdı" değerlendirmesinde bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından önce sokağa çıkan milletin; demokrasiyi, hukuku, cumhuriyeti, cumhuriyetin kazanımlarını ve devleti koruduğunu ifade etti.

Akşener, bu şekildeki bir millet tutumunun bir siyasi parti taraftarlarının sokağa çıkması yönünde değerlendirilmesini devlet insanlığı ciddiyeti ile bağdaştıramadığını ekledi.

DP lideri Uysal: Kötü günler geçmedi daha kötü günler önümüzde

Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin "En kötüsünü geride bıraktık" ifadesini değerlendiren DP lideri Uysal da, "Artık söz manasını yitirmiş, çünkü icraat ortada dilinen dökülenler amel etmemiş zaten bir iktidar karşımızda var. Türkiye maalesef dört nala bir felakete gidiyor. Ekonomik alandan başlayarak tüm toplumsal sahaya yansıyacak pek çok olumsuz sürecin önümüzde olacağını görüyorum. Kötü günler geçmedi daha kötü günler önümüzde" dedi.

Akşener'den Bakan Nebati'ye sordu: Beş maaş alan danışmanlar onlar helal kazancın neresinde?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin MÜSİAD sözlerini değerlendiren Akşener, "Ben sayın bakanla ilgili bugün İyi Parti olarak kanaatlerimi belirttim grup konuşmamda. Ama bu ayrıştırıcı dil çok ayıp bir dil .Ama bu helal kazanç kavramı güzel bir şey, kendileri açısından önemli. Sayın Nebati aynı zamanda da bir iş adamı biliyorsunuz. Umarım kendileri de bu helal kazanca uyuyorlardır. Bakan olduğundan itibaren milletin Hazine'sine hükmediyor. Beş maaş alan danışmanlar onlar helal kazancın neresinde sayın bakanın buna cevap vermesini çok isterim" diye konuştu.