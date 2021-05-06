Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi açıklaması: İşbirliği olacak gibi gözüküyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim için ihtimalleri değerlendirirken, Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi'yle iş birliği yapılabileceğini söyledi.

İyi Parti lideri Akşener, KRT'de katıldığı programda gazeteci Çiğdem Akdemir'e bir sonraki seçim konusunda değerlendirmede bulundu.

Akşener, "Anketlerde iki partinin oyu 42 civarında, AK Parti 25 civarında. Buna karşılık Millet ittifakı ise İyi Parti büyüyor, CHP düşmüyor, DEVA ve Gelecek Partileri var Saadet Partisi fena gitmiyor. Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. DEVA ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum. Böyle baktığınız zaman Cumhur İttifakı'nın seçilmesi mümkün görülmüyor" dedi.

Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Bugün Çin'den aşı gelecekti, nerede diye soranlar, dün, Çin ile ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin" açıklaması için de "Sayın Koca’nın açıklamalarını birebir üzerime alındım. Uygur Türklerine Soykırımın hası orada yapılıyor, Çin’de. Kamplar var, evlere Çin’li erkekler giriyor kaynaştırma adına. Bu arkadaşların hassasiyetle üzerinde durdukları şey Müslümanlıktır. Rabia’yı da unuttular, şehit Esma’yı da unuttular onlar ayrı. Yazıklar olsun Sayın Koca 'Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak' diyor yani o Müslüman Türk kadınlar tecavüze uğruyor, soykırıma uğruyor, aramızdaki hassas konuları kaşımakmış yazıklar olsun" yanıtını verdi.