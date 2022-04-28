Meral Akşener: Birinci önceliğimiz bu istibdat rejiminden kurtulmak, hürriyete sahip çıkmaktır

Antalya'da katıldığı iftar programında; "Uzun yıllardır politika yapan bir insanım Antalya’da bu kadar yoksulun olduğunu ilk defa görüyorum." diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener; "Birinci önceliğimiz elbette bu istibdat rejiminden kurtulmaktır, hürriyete sahip çıkmaktır.” ifadelerini kullandı.

Akşener, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) düzenlediği iftar programına katıldı. Basın mensuplarının Babacan’ın, “Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır” açıklaması ile ilgili sorusuna Akşener şu yanıtı verdi:

"Seçim yasasına dair yapılmış bir açıklama diye düşünüyorum"

Bu arada yeni bir yasa geçti, kimsenin kimseyi oyunun bir faydası yok. Ya tek listeden gireceksiniz ya da ayrı ayrı girecek. Millet ittifakının içinde de olsa kendi oyları sayılacak. Dolayısıyla Sayın Babacan’ın sonraki açıklamalarına baktığımız zaman partisinin kendi logosuyla seçime girmesi demek devlet yardımını alabilmesi için logonuzla girmek durumundasınız, yüzde 3 oranında bir oy aldığınızda size devlet yardım yapıyor.

Kendisiyle görüşmedim henüz nedir ne değildir bu manada bilmiyorum ama seçim yasasına dair yapılmış bir açıklama diye düşünüyorum. Sonra yaptığı açıklamalarda millet ittifakının dışına çıkan bir durum yok, parlamenter sistem artı cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir farklılık yok.”

"Burada kalacaksınız çocuklar; doktoru da kalacak, yazılımcısı da"

Akşener, ‘Z kuşağı’ ile ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

“Z kuşağını 1-1,5 yıldır çalışan biriyim ben, siz neye gülüyorsunuz, nasıl aşık oluyorsunuz, nasıl nefret ediyorsunuz, hayalleriniz, umutlarınız varsa neler, yoksa neden gibi ucu açık zoom toplantılarıyla uzun uzun görüşmeler yaptık. Sizin geleceğinize dair somut çözümler ürettik. Türkiye’ye dair umutsuzluğunuz had safhada, böyle bizim büyüklerin size nasihat vermesinden, tavsiye vermesinden hoşlanmıyorsunuz. Fikirlerinizin dinlenmesini, duyulmak istiyorsunuz.

Burada kalacaksınız çocuklar; doktoru da kalacak, yazılımcısı da kalacak, mühendisi de kalacak hepsi burada kalacak. Önce biz büyüklerinize düşen görev ise bize Atatürk’ün bıraktığı o şanları elinizden alanların cezasını vermektir. Onları emekli etmektir, demokrasiyle helal oylarla. O beğenmedikleri Cumhuriyet, Atatürk benim gibi kızlara bu şanları tanıdı ve biz buradayız. Bu bir borçtur bu borcu yerine getirmek hepimizin boynun borcudur.”

"Görüşlerimizi ulaştıramamışız ki bu referandum kabul edildi"

Akşener iftar öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Biz 2017’de bu ülkenin o sistem değişikliğine gitmesinin gerçekten geleceğini karartacağına inananlardandık. O ucube sistem olarak gördüğümüz o değişiklik kabul edildiği takdire demokrasi, adalet, hukuk açısından ve bunların varlığının sağlayacağı yatırımların ortadan kalkacağı, milletvekillerinin anlamı kalmayacağı hakkında uzun uzun bütün Anadolu’yu dolaşarak anlattık.

Maalesef gerçek anlamda görüşlerimizi ulaştıramamışız ki bu referandum kabul edildi. Burada bahsettiğimiz şey insanlar değildir burada bahsettiğimiz bu sistemdir. Bireyin kalkınmasına özgürlüğüne odaklandığı bir dönemde siz bütün yetkileri tek bir insana verirseniz o insanın iyi ya da yanlış insan olmasının çok büyük bir önemi yoktur.

"Bu değişikliğin olacağına kalpten inanıyorum"

Eğer şeffaflığın, hesap verilebilirliğin, liyakatin, yandaşlığın bitmesini, devlet düzeneğinin eşit şartlarda sizleri koşturmaya başlayan bir mekanizma olmasını istiyorsak değiştirmemiz gereken şey partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. 1 yıl sonra çok önemli bir karar vereceksiniz. Ya bu ucube sistemin devamı dünyadan kopmuş, komşularının tümüyle kavgalı, 5 milyonun üzerinden mülteciyi getirmiş ve onlara dair bir fikri olmayan, yaptım oldu diyen ve Türkiye’de yaşayan insanların zenginleşmesini, iş bulmasını değil fakirliğin, yoksulluğun yönetildiği bir ülkeyi yaratan bu ucube sistemi tam da bizlerin, sizlerin oylarıyla değiştireceğiz. Ben bu değişikliğin olacağına kalpten inanıyorum.

"Birinci önceliğimiz elbette bu istibdat rejiminden kurtulmaktır"

Şimdi niye esnaf geziyorum? İlk esnaf gezisine Antalya’dan başladım şimdi tekrar buradayım, gördüm ki büyük bir değişim var. Tarım o günden bugüne gerilemiş, hayvancılıkta meşgul olanda inanılmaz bir gerileme var, iş insanlarımızla da konuştuk. Antalya’nın misli misli büyümesi gerekirken tam tersine insanlarının zorlandığı bir Antalya gördüm.

Uzun yıllardır politika yapan bir insanım Antalya’da bu kadar yoksulun olduğunu ilk defa görüyorum. İlk defa bu akşam pişirecek bir şeyim yok oruçluyum ne yapacağım diyen insanlar gördüm kulağıma eğilip. Üreten Türkiye’den çıktık yoksulluğun yönetildiği Türkiye ile karşı karşıyayız. Çünkü bu ucube sistemde hesap sorma durumunuz yok. Seçmen velinimet olmaktan çıktı bu anlayışı inşallah değiştireceğiz, bu iftar sofrasındaki dualarımız eşliğinde değiştireceğiz. Birinci önceliğimiz elbette bu istibdat rejiminden kurtulmaktır, hürriyete sahip çıkmaktır.”