Akşener'den 'Avrasya Tüneli' hesabı: 900 milyon dolar ile ne yapılır?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrasya Tüneli’ne fazladan ödenen 900 milyon doları eleştirerek, bu parayla öğrencilere yapılabileceklere örnekler gösterdi. Akşener, “900 milyon dolarla öğrencilerimize birçok yardımda bulunulup, ihtiyaçları olan birçok eksik giderilebilecekken bir avuç yandaşın cebinin doldurulmasına tanık oluyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı” dedi.

Akşener, proje bedeli 1 milyar 200 milyon dolar olan Avrasya Tüneli’ne fazladan 900 milyon dolar ödendiğini belirterek, bu parayla öğrenciler için neler yapılabileceğini tablo olarak açıkladı. Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Akşener, “900 milyon dolarla öğrencilerimize birçok yardımda bulunulup, ihtiyaçları olan birçok eksik giderilebilecekken bir avuç yandaşın cebinin doldurulmasına tanık oluyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı? #RantaKarşıyız” dedi.

Akşener, fazladan ödenen 900 milyon dolar ile yapılabilecek şeyler için de şu görsel paylaşımı yaptı:

"900 Milyon dolar İle Ne Yapılır?

Bu para birkaç yandaş müteahhidin kasasına gidebilir ya da;

1 milyon üniversiteye yeni başlayan öğrenciye akıllı telefon

9 milyon 987 bin ilk ve ortaokul öğrencisine bir eğitim-öğretim yılı boyunca ücretsiz kahvaltı desteği

3 adet daha Avrasya Tüneli yapılabilirdi.

Şimdi bu hak mı?"