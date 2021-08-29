Akşener'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Türkiye tekrar iyilikle dirilecektir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü dolayısıyla "Düzen bozulsa ne çıkar, millet aynı millettir. Türkiye, tekrar iyilikle dirilecektir" dedi.

Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından, "30 Ağustos, büyük Türk milletinin 7 düvele dur dediği tarihtir. Dumlupınar'da 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir...' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklâl kahramanlarımızı saygı ve rahmet ile anıyoruz" notuyla videolu bir mesaj paylaştı.

Akşener, videonun sonunda, "Düzen bozulsa ne çıkar, millet aynı millettir. Türkiye tekrar iyilikle dirilecektir" dedi.