Akşener'den '30 Ağustos yasağı' yorumu: Doğru bulmuyorum, salgının gerekçe gösterilmediği bir sürü toplantı oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı’na getirdiği kısıtlamayı “Valilikler organize etsin canı istemeyen de katılmayabilir ona bir şey diyemeyiz. Ama iş yasak boyutuna gittiği zaman, o insanları birbirinin karşısına dikiyorsunuz, o doğru bir şey değil” diye değerlendirdi. Akşener, "Salgının gerekçe gösterilmediği bir sürü toplantı oldu. Oralarda salgın geçerli değil, 30 Ağustos için salgın geçerli. Kurallara uyulsun ama bırakın insanlar nasıl bir yol yöntem bulacaksa bulsunlar" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu ve sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin kısıtlamasıyla ilgili görüşlerini açıklayan Akşener, “Topluluk açısından yasaklanmasını doğru bulmuyorum. Çünkü, dini bayramlar, milli bayramlar birbirinden ayrılamaz, birbirinden ayırmaya kalktığınız zaman bu esnafı duymazsınız. Değerler üzerinden bir kavga, herkes çok rahat ediyor ama dert sahiplerinin derdini kimse duymuyor. Ayasofya üzerinden kavga çıkarılmaya çalışıldı, Ayasofya’nın ibadete açılmasının kimseyi rahatsız etmediğini herkes anladı, doğru mu? Kimseyi rahatsız etmedi. Şimdi Ayasofya meselesinin bir kutuplaştırma aracı olmadığı anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan Meclis’te grubu bulunan partilere davet gittiğini ve saat 10.45’te Anıtkabir’de olunacağını aktaran Akşener, 30 Ağustos’un kutuplaşma aracı olmaması uyarısında bulunarak, “İsteyen gitsin kutlasın, şehirlerde organize olsunlar, Valilikler organize etsin canı istemeyen de katılmayabilir ona bir şey diyemeyiz. Ama iş yasak boyutuna gittiği zaman, o insanları birbirinin karşısına dikiyorsunuz, o doğru bir şey değil” dedi.

Koronavirüs salgının kutlamalara gerekçe olamayacağını belirten Akşener, salgın sırasında birçok toplantı olduğuna vurgu yaparak, şunları ekledi:

“Oralarda salgın geçerli değil, 30 Ağustos için salgın geçerli. Ben bugün maskemi çıkarmadım, siz de çıkarmadınız geziyoruz. Bunlara dikkat edilsin. Valilerin başkanlığındaki resmi kutlamalar mutlaka olmak zorundadır. Kalabalık yapmadan, yapın. O İlin Siyasi Partiler ayırt etmeden milletvekilleri gelir, İl Başkanları gelir bir kutlama yapılır, bunun yapılması lazım. İlle de değerler üzerinden bir kutuplaştırma anlaşılmalıdır ki, artık kimsenin işine yaramıyor, yaramaz. Gençlerin derdi işsizlik, tepedeki muhteremlerin derdi acaba bunları karşı karşıya getirebilir miyiz olunca, vatandaş artık yemiyor, izliyor sadece. Bunlara gerek yok.” (ANKA)