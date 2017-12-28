Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'ittifak arzusu'nu açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demokrat Parti ve Saadet Partisi’yle ittifak yapmayı arzu ettiğini belirten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ikinci tura kalması halinde ise CHP’nin adayını destekleyebileceklerini söyledi.

Basın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Akşener, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak düşünceniz var mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Şahsi hayalim şu, Demokrat Parti gibi, Saadet Partisi gibi partilerle bir ittifak yapmayı arzu ederim. 'CHP ile bir ittifak yapar mısınız?' derseniz, hayır. Çünkü cumhurbaşkanlığına bütün siyasi partilerin aday çıkarması gerekir. İYİ Parti, iddialı bir partidir. CHP ile ittifak yaptığınızda o zaman sizin oyunuz ortadan kalkar, belli olmaz. O nedenle bu manada, buna AK Parti dahil olmak üzere kesinlikle bir ittifak arayışımız olmaz.”

HDP, Akşener’i destekler mi?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalması durumunda CHP'nin adayının kalması halinde ana muhalefet partisine destek verebileceklerini de sözlerine ekleyen Akşener, "Siz kaldığınız takdirde ikinci tura, 'hayır' blokunda HDP de var. Sizi destekler mi, bir dezavantaj olur mu?" sorusu üzerine, "Şimdi Güneydoğu'da seçmen iki arada. İkisinden bıkmış durumda. Şimdi MHP Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanından daha fazla Cumhurbaşkancı bir tavır koyduğu için burada dengeyi değiştiriyor. AKP'nin yöneticileri de bunu söylüyor. İkincisi Güneydoğu'da insanlar nefes almak ihtiyacı istiyor. Diyarbakır'da bir milletvekili oyumuz olmakla birlikte, henüz diğer illerde bunu söyleyemem. HDP'ye oy veren insanlar ne yapar fikrim yok. Sert bir mücadele olur, çok hızlı değişiklikler olabilir" diye konuştu.

"Diyarbakır'da bir milletvekili çıkaracak durumdayız"

İyi Parti'nin oy oranının ve hedef kitlesiyle ilgili de konuşan Akşener, her siyasi parti gibi Türkiye'nin yüzde 100'üne talip olduklarını belirterek, partisine hem batıda hem de doğu ve güneydoğuda iyimser bir bakışın olduğunu söyledi. Akşener, "Diyarbakır'da bir milletvekili çıkaracak durumdayız. İYİ Parti kadınların da desteğini aldı. Henüz 2 aylık bir partiyiz. Yarın ve öbür günle beraber 14 il gezmiş olacağız. Şubat ayına kadar 50 il gezmiş olacağız” dedi.

Son yayınlanan KHK sonrası eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanan gerilim ve Gül'ün siyasete yeniden döneceği iddialarının hatırlatılması üzerine Akşener, "Sayın Gül'ün siyaset sahnesine çıkıp çıkmayacağı konusunda fikrim yok. İlk defa yapmıyor bunu. Sayın Gül'den cevap duymadım” ifadelerini kullandı.

"Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur"

FETÖ firarisi Emre Uslu’nun İyi Parti’ye destek vermesiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Akşener, "FETÖ'cü olsam arkadaşlarım benimle olmazdı. Bugün 200 kurucular kurulu içerisinde 1 FETÖ'cü bulup da, 'FETÖ'cü' diyemezseniz. Emre Uslu başka kim varsa bunlar zararlı şahıstır. 24 yıldır bu ülkede siyaset yapıyorum. Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur, benim de yoktur. 7 göbek sülalemde 1 kişiyi bulun ben bırakacağım. Benden FETÖ'cü çıkmaz, çıkarılmaz. Mümkünü yok” cevabını verdi.

"Kendinizi şimdi de 'ülkücü' olarak tanımlıyor musunuz?" sorusu üzerine ülkücülüğünün devam ettiğini belirten Akşener, artık bir partinin genel başkanlığını yaptığını, Türkiye'nin birliği, bekası ve vatanseverliğin, partisinin temel ilkeleri olduğunu vurguladı.

İyi Parti Genel Başkanı, erken seçim konusunda da, "15 Temmuz 2018'de cumhurbaşkanlığı ve genel seçim bekliyorum. Bunu 15 Temmuz'un Pazar'a gelmesine dayandırıyorum. Asla Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Erdoğan, yerel seçimleri önce yapmaz” yorumunda bulundu.