Akşener: Bunların her bir yeri rüşvet, her bir yeri talan

Engin ÖZMEN- Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir FETÖ borsası oluştuğunu belirterek, \"Garibanları attılar hapse, zenginler kaçtı. Şimdi bir FETÖ borsası oluştu. Parası olan tahliye oluyor. Parası olmayan, yatıyor. Bunların her bir yeri rüşvet, her bir yalan, her bir yeri talan\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlara katılmak üzere karayoluyla Tekirdağ\'a geldi. Uzun araç konvoyuyla karşılanan Akşener, bir düğün salonunda kadınlarla bir araya geldi. Bina girişinde yoğun ilgiyle karşılanan Akşener, toplantıda partileri kadınların iktidar yaptığını ifade ederek, \"İYİ parti, cesaret hareketinin adıdır. Bir diğer ismi var, bizim hareketimi aynı zaman bir kadın hareketidir. Adalet ve Kalkınma Partisi\'ni biliyorsunuz, kadınlar iktidara getirdi. Bir önceki dönemde de Refah Parti\'sini de kadınlar iktidar getirdi. Türkiye\'de bütün kavgalar kadınlar üzerine olur. Başı örtülü kadınların bugünkü şartlarda yaşadıkları haksızlıklar, Adalet ve Kalkınma Partisi\'ni iktidara getirdi. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi o kadınları, çalışan, çoluğunu çocuğunu ve onun rızkını Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin iktidar olması için harcayan o kadınları maalesef iktidar edemedi. Bizim hareketimiz bir kadın hareketi. İYİ parti kadınları iktidara getirecek. Onun için bir kadın hareketi. Başı açık kadınlar \'acaba neyle karşılaşacağız?\' endişesini yaşamaktadırlar\" dedi.

\'KADININ BAŞÖRTÜSÜNE DE SAÇINA DA UZANAN ELİ KIRARIM\'

1999 yılında yaptığı bir konuşmayı hatırlatarak sözlerini sürdüren Akşener, kadınları birbirinden ayıran tavra şiddetle karşı çıktığını belirterek şöyle konuştu:

\"Ben 1999 seçimlerinde bir konuşma yapmışım, hakkımda o zaman bir fezleke düzenlendi. Demişim ki \'başı örtülü kadın, başörtüsünün çekileceğinden korkuyor. Başı açık kadın saçına bir elin değip, onu çekeceğinden korkuyor. Bu değişmedi, bu korku hala var. Bugün tekrarlıyorum; kadınlar korkmaya devam ediyor. Bu defa da başı açık, çalışan, genç kızlar korkuyor. O gün demişim ki; o fezleke benim için onur madalyasıdır. Başörtülü kadının baş örtüsünü çekmeye kalkışanının o elini kırarım. Ama başı açık bir kadının saçına uzanan o eli de kırarım. Ben kadınlara bu sözü veriyorum. Kadınlar arasında olmayan o kavgayı, erkeklerin o aşağı doğru iterek, kadınları birbirinden ayırmaya çalışan o söylemini, tavrını şiddetle reddediyorum. Bizi yöneten bu tip erkeklerin tamamının ipliğini pazara çıkarmazsam Meral değilim\" şeklinde konuştu.

\'FETÖ BORSASI OLUŞTU\'

Düğün salonundaki kadın buluşmasının ardından Akşener, İYİ Parti İl Başkanı Seval Erkan ile beraber hükümet Caddesi\'nde esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Akşener, milli piyangocudan 120 liralık yılbaşı bileti alarak kendisini takip eden kadın gazeteciler Gülşah İnce ve Fulya Soybaş Işık ile paylaştı. Akşener, biletlere piyango çıkması halinde hayvan barınakları yaptırmalarını istedi. Akşener, ardından partisinin Peştamalcı Caddesi\'ndeki teşkilat binasına gitti. Burada yola kurulan stantta halka seslenen Akşener, hükümetin FETÖ/PDY soruşturmalarını eleştirdi.

\'NEREDEN YAPTIN GEMİCİKLERİ?\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \'FETÖ borsası\' oluşturulduğunu kaydederek, \"Garibanlar attılar hapse, zenginler kaçtı. Şimdi bir FETÖ borsası oluştu. Parası olan tahliye oluyor. Parası olmayan, yatıyor. Bunların her bir yeri rüşvet, her bir yalan, her bir yeri talan. Belediyeler eliyle sizin haklarınızı gasp ettiler. Belediyeler eliyle oluşturulan rantların, bir tane küçücük ilçe belediye başkanının 1500 dairesi olur mu? Haram zıkkım olsun. Bu yolsuzlukların üzerine gitmek ant olsun, şart olsun. Sizin adınıza ilk yapacağım iş olacak. Şimdi net bir şey söylüyorum. Güçlünün, hukukun olduğu, haklının, hukukunun olmadığı bir ülkede adalet tesis edeceğiz. Eğer hukuk yoksa, ekonomiye güven olmaz. Böyle bir Türkiye\'nin büyümesi mümkün değildir, gençlerinin umudunu olması mümkün değildir. Kendi çocuklarının gemicikleri var. Gemicik filoları var. Hani kardeşim, sen bir yüzümle yola çıkmıştın? Nasıl oldu gemicikler, nereden yaptılar gemicikleri? Bir bakanın çocuğu \'evde çok para yok diyor 20 milyon\'. Para sayma makinesi olur ama. Senin çocuğun ile onun ki bir mi? Çocuk nazik çocuk, parmakları narin, para sayarken ne olur? O kadar parayı sayarken eller şişer. Onun için para sayma makinesi var. Biz ayakkabı kutularında para biriktirmeyeceğiz. Biz bakan çocuklarının elinde trilyonlarca lira oluşturmayacağız. Bir baltaya sap olamamış bakan çocuklarının işadamlarını tehdit etmesinin önüne geçeceğiz. Biz esnafın hakkını koruyacağız\" diye konuştu.

\'BANA DA ÇOK SÜPRİZ OLDU\'

Konuşmasının ardından partisinin il ve ilçe başkanlığının açılışını yapan Akşener, gazetecilerin ABD\'li yayın kuruluşu Politico tarafından bu yıl 3\'üncü kez düzenlenen ve geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu siyasi liderler, iş dünyası liderleri, sanatçı ve yazarlar listesine kendisinin Türkiye’den 13\'üncü sırada girdiğini hatırlatması üzerine şunları söyledi:

\"Valla benim için de süpriz oldu. Yani sizi bu 28 kişi içine alıyoruz, sohbet edelim bir görüşmemiz olmamıştı. Ak troller şimdi arkasında bir şey vardır diyeceklerdir, ama işte güzel bir şey daha var. Geçen yıl Tayyip Bey o listedeymiş. Şimdi oraya laf edemeyecekler. Türkiye\'den bir insanın bulunması şahsım dışında da güzel. Dünyaya şekil verecek insanlar diye tanımlanıyor. Bilim insanları var, benim için gerçekten heyecan verici bir şey.\"



FOTOĞRAFLI