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Akşener: Biz ne çıkar, ne çukur, ne cukka, ne yıkım ittifakı asla yapmayacağız

"Şartlı, şurtlu, insanlarla el sıkışıp, sırf aday olabilmek için abidik, gubidik işimiz olmayacak"

12 Mart 2018 01:11

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim ittifakına ilişkin olarak, "Biz ne çıkar, ne çukur, ne cukka, ne yıkım ittifakı asla yapmayacağız. Şartlı, şurtlu, insanlarla el sıkışıp, sırf aday olabilmek için grup kurmak gibi bir abidik, gubidik işimiz olmayacak" ifadesini kullandı.

Partisinin Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kayseri 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Akşener, İYİ Parti'nin yapılacak ilk seçimde milletin karşısına çıkacağını, hem Cumhurbaşkanlığını hem de iktidarı alacaklarını söyledi.

Akşener, Türk milletinin arkalarında olduğunu ve milletin desteğiyle siyasi hayatta yol aldıklarını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Akşener, "Karşımda bir pankart var, 'Afrin şehidimiz Mehmet Muratdağ seni kalbimize gömdük' diyorlar. Bugün Afrin şehidimizin adını buraya yazmak zorunda kalmazdık. Afrin bir mecburiyettir, geç kalmış bir mecburiyettir." dedi.

Akşener, seçim ittifakı çalışmalarına da değinerek, "Biz ne çıkar, ne çukur, ne cukka, ne yıkım ittifakı asla yapmayacağız. Şartlı, şurtlu, insanlarla el sıkışıp, sırf aday olabilmek için grup kurmak gibi bir abidik, gubidik işimiz olmayacak. 100 bin imza ile çıkacağız yola. Yiğitleri de göreceğiz, bakalım 100 bin imza ile kimler yola çıkacak. Halep oradaysa arşın burada. Hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

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Meral Akşenerİyi partiittifak

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