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Akşener, Batman'da beyaz tülbentle konuştu (2)

MERAL AKŞENER DÜĞÜNDE HALAY ÇEKTİ Batman'da, partisinin il teşkilatının açılışını yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esra ve İzzettin Dağ çiftinin nikah törenine de katıldı

14 Nisan 2018 23:43

MERAL AKŞENER DÜĞÜNDE HALAY ÇEKTİ
Batman\'da, partisinin il teşkilatının açılışını yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esra ve İzzettin Dağ çiftinin nikah törenine de katıldı. Batman\'daki bir düğün salonunda yapılan Dağ çiftinin 
düğün törenine Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın\'la birlikte katılan Akşener, Batman eski Milletvekili Faris Özdemir\'le birlikte nikah şahitliği yaptı. Evlilik cüzdanını gelin ve damada veren Akşener, \"Cüzdanı kime vereyim. Kim önce ayağa bastı. İyisi mi evlilik cüzdanını ikisine vereyim\" dedi. Dağ çiftine para takan Akşener, yeni çiftle birlikte halay çekti. Halay çeken Akşener\'e, partililer dolar saçtı.

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