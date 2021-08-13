Akşener, Altındağ'da bıçaklanarak öldürülen Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Altındağ ilçesinde Battalgazi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Akşener, Yalçın’ın babasına sarılarak teselli etti, başsağlığı diledi.

Akşener, Altındağ’da 3 gün önce çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesini bugün öğlen saatlerinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Ziyaret sırasında Yalçın’ın babasına sarılarak başsağlığı dileyen Akşener, aile büyüğünün de elini öptü. Akşener, Yalçın’ın kardeşi Polat ile de kısa bir sohbet yaptı. İyi Parti, Akşener’in yaptığı ziyareti akşam saatlerinde görüntülü olarak paylaştı.

Ne olmuştu?

Ankara’nın Altındağ ilçesinin Battalgazi mahallesinde bazı Suriyeli sığınmacılar ve mahalleli genç arasında çıkan kavga sonucu 18 yaşındaki Emirhan Yalçın bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

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