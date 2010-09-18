T24 LogoT24 Logo
Politika

Akşener 3 günlüğüne Cumhurbaşkanı olacak

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı’na ilk kez vekâlet etmesi nedeniyle, “Cumhurbaşkanlığı MHP’ye geçti” esprileri yapıldı.

18 Eylül 2010 03:00

T24- TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı’na ilk kez vekâlet etmesi nedeniyle, “Cumhurbaşkanlığı MHP’ye geçti” esprileri yapıldı.


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün BM Genel Kurulu programı nedeniyle yurtdışında olması, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in de Almanya ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’na 3 gün MHP’li TBMM Başkanvekili Meral Akşener vekâlet edecek.


Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan vekâlet kararnamesine göre TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de 24 Eylül’de Almanya seyahatine çıkacak. 24-26 Eylül tarihlerinde 3 günlük vekâleti Akşener üstlenecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24