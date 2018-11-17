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Akşener: 24 Haziran'dan ders aldık, CHP ile dokuz büyükşehiri konuşuyoruz

"Burhanettin Kocamaz'a adaylık teklifi götürdük"

17 Kasım 2018 13:19

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yerel seçimde işbirliği kararı aldıkları görüşmeyi anlattı. “Seçmenlerimizi hayal kırıklığına uğratmayacağız. 24 Haziran’dan ders aldık” diyen Akşener, 9 büyükşehir için çalıştıklarını söyledi.

Akşener dün İstanbul’da Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’ı ziyaret etti. Akşener, ziyaret sırasında ittifak görüşmelerine açıklık getirerek, CHPile dokuz büyükşehir belediyesi adaylığı için görüştüklerini anlattı. MHP tarafından aday gösterilmeyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz’a adaylık teklifi götürdüğünü söyleyen Akşener, “Burhanettin Bey adayımız olabilir” dedi. Akşener, Bodrum, Karabük ve Uşak’ı kazanabileceklerini söyledi. 

Akşener, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın 24 Haziran’daki seçimsonuçlarına göre hazırlanan bir simülasyonun sunumunu yaptığını anlattı.

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