Akşener: 15 milletvekilini Kılıçdaroğlu'ndan ben istedim

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'den partisine geçen 15 milletvekiline ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Söz konusu talebin kendisinden geldiğini belirten Akşener, "O arkadaşları talep etme nedenim; biz tüm şartları yerine getirmiştik. Yargıtay yazı yazdı, seçime girebilir diye. YSK toplandı 5’e 5 karar veremedi. Yargıya güvenimiz olmadığı için işi şansa bırakmamak için Sayın Kılıçdaroğlu’ndan milletvekillerini talep ettim" dedi.

Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programına konuk olan Cumhurbaşkanı adayı Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. YSK süreçten sonra bizim seçimlere girebileceğimizi açıkladı. Bu ülkenin cumhurbaşkanlığı görevini yürüten zat ise çıkıp YSK’ya ‘neden Cumartesi günü karar vermediniz’ dedi."