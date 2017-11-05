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Akseki- Seydişehir yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA ile Konya'yı birbirine bağlayan Akseki- Seydişehir yolu, Alacabel mevkiindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

05 Kasım 2017 15:47

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA ile Konya\'yı birbirine bağlayan Akseki- Seydişehir yolu, Alacabel mevkiindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Antalya ile Konya\'yı birbirine bağlayan Akseki- Seydişehir karayolundaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar ve tipi etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği karayolu ulaşıma kapandı. Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermiyor. Sürücüler Cevizli- Beyşehir yoluna ya da dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Yolun trafiğe açılması için Karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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