Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Akşehir İlçesi\'nde jandarma tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Jandarma, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin dün akşam saatlerinde Ortaköy Mahallesi\'nden ilçe merkezine geldiğini belirleyen jandarma, şüphelilerin içinde bulunduğu 42 UU 271 plakalı aracı Karabulut Mahallesi yakınlarında durdurdu. Eğitimli köpekle araçta yapılan aramada satışa hazır 9 kilo esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 36 yaşındaki Osman Ö., 41 yaşındaki Mehmet D., 44 yaşındaki Mahmut Ü., 52 yaşındaki ve Naci S. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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