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AKŞEHİR'DE MİNİBÜS DEVRİLDİ: 15 YARALI AKŞEHİR (A.A)

13 Aralık 2010 16:22

-AKŞEHİR'DE MİNİBÜS DEVRİLDİ: 15 YARALI AKŞEHİR (A.A) - 13.12.2010 - Konya'nın Akşehir ilçesinde bir minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yıldız yönetimindeki 31 VT 034 plakalı minibüs, Akşehir-Konya karayolunun 18. kilometresinde yoldaki buzlanma sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile minibüste bulunan Fatma Ak (34), Çiğdem Parlak (20), Fahreddin Gübe (59), Elmas Güneç (45), Mesut Sonyürek (57), Şadiye Gökkaya (33), Zeynep Salık (61), Fadime (49), Didem (24) ve Hasan Berk (23), Yunus Emre Gökkaya (7), Mehmet Şirin Akdemir (39), Hatice Balcı (27) ve Gülfilaz Gündoğan (55) yaralandı. Yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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