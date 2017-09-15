Akşehir’de 7 dekarlık ormanlık alan yandı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA’nın Akşehir İlçesi’nde çıkan yangında 7 dekarlık maki bitki örtüsü ile örtülü ormanlık alan yanarak kül oldu.

Akşehir İlçesi Engilli Mahallesi’ndeki maki bitki örtüsü ile kaplı ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Akşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerinin müdahale ettiği yangın yapılan çalışma sonrası evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangın alanında inceleme yapan Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Uslu ve Akşehir Belediye Başkanı Yardımcısı Yahya Yıldız ekiplerden bilgi aldı. Yaklaşık 7 dekarlık maki bitki örtüsü ile kaplı ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çakış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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