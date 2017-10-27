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Akşehir'de 30 bin liralık demir iskele çalan 2 kişi yakalandı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'ın Akşehir İlçesi'nde, bir fabrikanın şantiyesinden 30 bin lira değerindeki demir iskeleleri çaldığı iddia edilen hurdacı 32 yaşındaki Feridun Ö

27 Ekim 2017 15:55

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'ın Akşehir İlçesi\'nde, bir fabrikanın şantiyesinden 30 bin lira değerindeki demir iskeleleri çaldığı iddia edilen hurdacı 32 yaşındaki Feridun Ö. ile yanında çalışan aynı yaştaki Ramazan K., gözaltına alındı.
Olay, dün öğle saatlerinde Yeşilköy Mahallesi\'ndeki Organize Sanayi Bölgesi\'nde meydana geldi. Hırsızlar, bir fabrikanın şantiye alanında bulunan yaklaşık 30 bin lira değerindeki demir iskeleleri kamyona yükleyip, götürdü. Olayı fark eden çalışanlar, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma, demir iskelelerin hurdacıya satılabileceği ihtimali üzerine ilçedeki hurdacılara gidip, inceleme yaptı. İnceleme sonucu demir iskeleler Feridun Ö.\'nün sahibi olduğu işyerinde bulundu. Bunun üzerine hurdacı Feridun Ö. ile yanında çalışan Ramazan K. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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