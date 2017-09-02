T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aksaz Deniz Üssü'nün yeni komutanı görevine başladı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na Tuğamiral İlker Özkan atandı

02 Eylül 2017 18:58

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde bulunan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'na Tuğamiral İlker Özkan atandı. Yüksek Askeri Şura\'da tuğamiralliğe terfi eden İlker Özkan görevine başladı.
Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'nda nöbet değişimi yapıldı. Balyoz ve Ergenekon kumpası mağdurlarından Albay Ali Çekiç, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tuğamiral rütbesine terfi ettilerek Aksaz Deniz Üssü Komutanı olarak atandı. Bir yıl görevinde kalan Tuğamiral Çekiç, Milli Savunma Bakanlığı\'nın \'emekliliklerini istediler\' dediği 7 generallerden biri oldu.
Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı görevinden emekliye ayrılan Tuğamiral Ali Çekiç\'in yerine Yüksek Askeri Şura kararı ile terfi eden Tuğamiral İlker Özkan atandı.
Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İlker Özkan, görevine başladı. Özkan göreve başlamasının ardından ilk olarak Marmaris Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Tuğamiral Özkan, ilçe protokolü ile tanışarak görüş alışverişinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİS Muğla DHA MUĞLA MarmarisAksaz DenizKomutanlığı TuğamiralYüksek AskeriKomutanlığıBalyozErgenekonAlbay AliTemmuzKomutanıBirTuğamiralMilli Savunma BakanlığıTuğamiral AliKomutanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24