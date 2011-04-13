-AKSAY: UÇUŞ KODLARI İLE İLGİLİ KONU MÜZAKERELERLE ÇÖZÜLÜR ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı'nın (JSF) uçuş kodları ile ilgili konunun müzakerelerle çözülebileceğini söyledi. Orgeneral Aksay, Ankara Cermodern Galerisi'nde 24 Nisan 2011 tarihine kadar halkın beğenisine sunulacak ''Bir Asrı Renklendiren Fırça İzleri'' ve ''Geleceği Bugüne Çeken Fotoğraf Kareleri'' adlı fotoğraf ve yağlıboya resim sergilerinin açılışını yaptı. Açılışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orgeneral Aksay, bir gazetecinin, Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar'ın F-35 görüşmeleri için ABD'de olduğunu belirterek, bu kapsamda uçuş kodları ile ilgili problemin çözülüp çözülemeyeceğini sorması üzerine, F-35'in ''müthiş bir uçak'' olduğunu söyledi. Uçuş kodları ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten Orgeneral Aksay, görüşmelerde şu an için sorun bulunmadığını ifade ederek, ''Uçuş kodları ile ilgili konu müzakerelerle çözülür'' dedi. Milli savaş uçağı konusunda çalışmalara başladıklarını da ifade eden Aksay, bunun için özel bir ekip kurduklarını ve ekibin iki aydır çalıştığını söyledi. Orgeneral Aksay, ''Şimdiden çalışmaya başladı Türk Hava Kuvvetleri, 25 sene sonra kendi uçağımızı yapmak üzere. Heyecanlıyız, madem bölgesel bir Türkiye. Bölgemizde en iyi hava kuvvetleriyiz, bununla da gurur duyuyoruz'' diye konuştu. Orgeneral Aksay, serginin açılışı için yaptığı konuşmada da, serginin Türk Hava Kuvvetlerinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini belirterek, bu etkinliklerde ''Yüce Türk milleti ile buluşmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını'' söyledi. Bu çerçevede pek çok etkinlik düzenlediklerini ve düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Orgeneral Aksay, ''Bir Asrı Renklendiren Fırça İzleri resim sergisi, 'Türk Hava Kuvvetlerinin yüz yıllık geçmişindeki önemli olaylar' ile 'Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün havacılığa verdiği önem ve Devlet Adamı Atatürk ve Havacılık' temalı resim sergisinden oluşuyor. Geleceği Bugüne Çeken Fotoğraf Kareleri sergisiyle ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin eğitimini, günlük yaşantısını, göklerde görev yapmanın farklılığını sizlere yansıtmayı amaçlamaktayız'' diye konuştu. Sergide, 32 yağlı boya ve 112 fotoğrafın yer aldığını ifade eden Orgeneral Aksay, bu serginin başka illerde de halkla buluşturulacağını bildirdi. Orgeneral Aksay, daha sonra sergide eseri yer alan sanatçılara plaket verdi.