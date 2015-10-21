Aksaray'daki İSKİ binasının yerine park yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Aksaray’daki İSKİ Genel Müdürlüğü Binası'nın yıkımına çarşamba günü başlanacağınI, binanın yerine altı otopark olmak üzere park yapılacağını açıkladı. Topbaş, İSKİ’nin içinde engelli birey bulunan hanelerin suyu yüzde 50 indirimli kullandıklarını hatırlatarak, bu uygulamayı bilmeyen hak sahiplerinin müracaat ederek imkandan istifade etmeleri çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti 3 Bölge SeçimKoordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Topbaş’ın Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaretinde Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Bağcılar belediye başkanı Lokman Çağırıcı ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve 3. Bölge SKM Başkanı Abdurrahman Dursun hazır bulundu.Başkan Topbaş, Seçim Koordinasyon Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi ve SKM üyeleri ile sohbet etti.

Başkan Topbaş SKM ziyaretinde gerçekleştirdiği konuşmasında bir müjde verdi bir de çağrıda bulundu.

"Yeşil alan..."

Başkan Topbaş, Aksaray’da bulunan İSKİ binasının yarın (çarşamba) yıkılacağını ve yerine altı otopark olmak üzere yeşil alan yapılacağını müjdeledi.

Aksaray İSKİ binasının bulunduğu yerin çok kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Topbaş, bu arsanın halka yeşil alan olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Topbaş konuşmasında çok önemli bir çağrıda bulundu ve evinde engelli olan yurttaşlarımızın İSKİ’den yüzde 50 indirimli su kullanabileceğini hatırlattı. Bu uygulamayı bilmeyen vatandaşların müracaatlarını yapmalarını isteyen Topbaş, bu hizmetten istifade etmelerini istedi.

İstanbul’da hayal dahi edilemeyecek projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Topbaş, bütün hedeflerinin vatandaşların daha memnun olduğu daha rahat yaşam sürdüğü ve yaşamaktan gurur duyduğu bir şehir olduğunu söyledi.