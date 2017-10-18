Aksaray'daki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

AFAD tarafından yapılan deprem tatbikatına Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri de eşlik etti. Kılıçaslan Mahallesi’nde yıkılmış bir binada gerçekleştirilen tatbikatta, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler tek tek uygulandı. Tatbikata katılan ekipler, senaryo gereği deprem sonrası yıkılmış binada enkaz altına kalan yaralıları kurtardı. Kurtarılan yaralılar sedyeyle ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Çevre illerden de gelen ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, son teknoloji cihazlarla arama kurtarma çalışması yapıldı.



FOTOĞRAFLI