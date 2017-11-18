T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aksaray'da zincirleme kaza: 2'si ağır, 7 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da önündeki TIR'a çarpıp karşı şeride geçen otomobil, başka bir otomobille çarpıştı, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı

18 Kasım 2017 00:37

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da önündeki TIR\'a çarpıp karşı şeride geçen otomobil, başka bir otomobille çarpıştı, 2\'si ağır, 7 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Aksaray yönüne giden Oğuzhan Kılıç (23) yönetimindeki 06 EB 8451 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hasan Demir yönetimindeki 34 HZ 9723 plakalı TIR\'a arkadan çarptıktan sonra karşı şeride geçip, Murat Mutlu (30) idaresindeki 68 DD 075 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri Oğuzhan Kılıç ve Murat Mutlu ile Rahime Mutlu (49), Muhammet Emin Mutlu (2), Meryem Mutlu (22), Adnan Menderes Mutlu (5),  Adnan Mutlu (54) yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Murat ve eşi Meryem Mutlu\'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan BÖLÜKBAŞAKSARAY DHAAKSARAYTIRKazaAksarayAnkaraAksarayOğuzhan KılıçEBHasan DemirHZMutluDDKazadaMurat MutluRahime MutluMuhammet Emin MutluMeryem MutluAdnan Menderes MutluAraçlardaKentMuratFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24