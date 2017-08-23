Aksaray'da silahlı saldırı sonucu kaçırılan 11 yaşındaki çocuk aranıyor (3)

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aksaray\'da maskeli silahlı saldırı sonucu akaryakıt istasyonundan kaçırılan 11 yaşındaki Egemen Samet Dinç\'in, bulunması için güvenlik güçleri çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Maskeli saldırganlara yardım ettiği ileri sürülen 16 yaşındaki H.D. polis tarafından gözaltına alındı. Ortaköy Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen H.D., sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüdü.

Egemen Samet\'in annesi Gülfidan Dinç ise fenalşması sonucu ambılansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

