Aksaray'da kavga: 2 polis bıçaklandı

Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen polis memurları 35 yaşındaki Ersun Yılmaz ve 43 yaşındaki Nuri Yiğit, ile 19 yaşındaki İlhan Oduncu, alkollü olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Yusuf Tunçbedel tarafından bıçaklandı.

Olay, saat 00.10 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. '155 Alo Polis imdat' telefonuna Ereğli Kapı Mahallesi'nde iki grubun kavga ettiği yönünde ihbar geldi.

Bunun üzerine olay yerine giden polis memurları Ersun Yılmaz ve Nuri Yiğit, kavgayı ayırmak için müdahale bulundu. Bu sırada kavga edenler arasında bulunan Yusuf Tunçbedel, iddiaya göre, Yılmaz ve Yiğit'e bıçakla saldırdı. Karnı ve kalçasından bıçaklanan Yılmaz ile yine karnı ve sağ kolundan yaralanan Yiğit, telsizle, bıçaklı saldırıya uğradıklarını belirtip yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada çıkan arbede de kavga eden karşı gruptan İlhan Oduncu sol kolundan bıçaklandı. Yaralı iki polis memuru ile Oduncu, ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarına bıçakla saldıran Yusuf Tunçbedel ile kavga eden grup arasında bulunan Tunçbedel'in ağabeyi Tuncay Tunçbedel (34), Hasan Kökel(32), Murat Yapılcan (30) ve Ethem Oduncu gözaltına alındı.

Arkadaşlarının yaralandığını duyan diğer polis memurları ise, Aksaray Devlet Hastanesi'ne giderek kan vermek istedi. Tedavi altına alınan polis memurlarından Ersun Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.