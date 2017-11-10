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Aksaray'da kamyondan kaçak sigara, tütün ve saat çıktı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, polis tarafından durdurulan kamyonda, hepsi kaçak olmak üzere 26 bin paket sigara, 600 kilo nargile tütünü, 3 ton işlenmemiş tütün ve bin 200 saat ele geçirildi

10 Kasım 2017 16:08

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da, polis tarafından durdurulan kamyonda, hepsi kaçak olmak üzere 26 bin paket sigara, 600 kilo nargile tütünü, 3 ton işlenmemiş tütün ve bin 200 saat ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Aksaray- Adana Karayolu kent merkezi girişinde rutin yol kontrol uygulaması yaptı. Polis, şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonda yaptığı aramada kaçak sigara paketlerinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine kamyon kasasında yapılan detaylı aramada, hepsi kaçak olmak üzere 26 bin paket sigara, 600 kilo nargile tütünü, 3 ton işlenmemiş tütün ve bin 200 kaçak saat ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü 28 yaşındaki S.A. gözaltına alındı.

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