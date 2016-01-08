Aksaray'da halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı; 2 ölü, 11 yaralı

Aksaray’da, halk otobüsü ile öğrencileri taşıyan belde belediyesine ait midibüs çarpıştı. Kaza sonucu 1’i öğrenci 2 kişi hayatını kaybetti; 5’i ağır 11 öğrenci yaralandı.

Milliyet’te yer alan habere göre kaza, bugün saat 07.00 sıralarında merkeze bağlı Doğartarla Beldesi yakınlarda meydana geldi. Kent merkezinden Selime Beldesi’ne giden Gurbet Genç (36) yönetimindeki 68 M 0075 plakalı içinde yolcu bulunmayan halk otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda kontrolden çıkıp, şerit ihlali yapınca, karşı yönden gelen Selime ve Doğartarla beldelerindeki öğrencileri kent merkezine taşıyan Selime Belediyesi’ne ait Murat Tekiz (40) yönetimindeki 68 EF 994 plakalı midibüse çarptı.

Yaralılar devlet hastanesine kaldırıldı

Araçların hurdaya döndüğü kazada, midibüsün sürücüsü Murat Tekiz ile Aksaray Kız Meslek Lisesi öğrencisi Nergüze Kutay (15) yaşamlarını yitirdi. Kazada halk otobüsü sürücüsü Gurbet Genç ile midibüsteki öğrenciler, Rabia İnanç (15), Şaziye Nazlı (14), Oğuzhan Yılmaz (16), Ramazan Erken (16), Ayşe Nur Özcan (16), Kübra Özdemir (14), Mehmet Tekiz (15), Alihan Köylü (14), Sinem Özdemir (14) ve Mehmet Yayatan (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerden 5’inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazanın ardından öğrencilerin aileleri hastaneye akın etti. Panik içindeki öğrenci yakınları ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Tedavisi süren halk otobüsü sürücüsü Gurbet Genç, "Sabah Selime Beldesi’ne yolcu almaya gidiyordum. Doğantarla çıkışında karşımdan Selime Belediyesi’nin aracı geliyordu. Ayağımı gazdan kestim. Gazı kesince aracın arkası kaydı. Kayınca yavaşça frene dokundum. Ancak araç kaymaya devam edip kontrolden çıktı ve belediyeye ait midibüse çarptım" diyerek kaza anını anlattı.

Voleybol takımındaydı

Selime Belediyesi’ne ait midibüste yaşamını yitiren Aksaray Kız Meslek Lisesi öğrencisi Nergüze Kutay ile yaralılardan Şaziye Nazlı, Kübra Özdemir, Sinem Özdemir ve Rabia İnanç’ın, okulun voleybol takımında oynadıkları ortaya çıktı.

Ölümüyle ailesini, öğretmenlerini ve arkadaşlarını yasa boğan Nergüze’den geriye, voleybol takımıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı kaldı.