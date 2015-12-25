Aksaray'da başı ve cinsel organı kesilmiş iki erkek cesedi bulunmuş

Aksaray'da 26 yaşındaki evli Kadir Çekiç’in yol kenarında cinsel organı ve boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmasından bir gün sonra 21 yaşındaki İmdat Tayfur Doğan’ın da cesedi aynı şekilde bulundu. Doğan'ın sol bacağına ise kalemle 'Namus için' yazısı olması dikkat çekti.

Hasan Bölükbaş’ın DHA’da yer alan haberine göre, Aksaray dün ve bugün yaşanan iki cinayetle sarsıldı. Dün Laleli Mahallesi'nde Mehmetçik İlkokulu Yolu'nda, çevredekiler kanlar içinde yolun kenarında bir kişinin yattığını gördü. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, yerde yatan kişinin bir süt fabrikasında çalışan evli Kadir Çekiç'in olduğunu ve boğazından kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Çekiç'in cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yapılan otopsisinde ise cinsel organının kesildiği ortaya çıktı.

Bugün de ikinci vahşet

Aksaray'da bugünde aynı şekilde öldürülmüş ikinci bir ceset bulundu. Tuzlusu Bölgesi'ndeki çöplük alana moloz döken bir kamyon şoförü bir köpeğin, bir insan bedenini parçaladığını fark edip, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, köpeği güçlükle cesedin başından uzaklaştırdı. Ardından yapılan incelemede cesedin cinsel organı ve boğazından kesilmiş olduğu ve isminin de İmdat Tayfur Doğan olduğu belirlendi. Doğan'ın sol bacağında ise kalemle 'Namus için' yazısı bulunması dikkat çekti.

Polis, dün ölü olarak bulunan Çekiç ile aynı şekilde öldürülmüş olarak bugün bulunan Doğan'ın, cinsel organlarının cesedin yanında olmaması ve öldürülüş şekillerinin aynı olması üzerine iki cinayetinde seri ve birbiriyle bağlantısı olduğu üzerinde duruyor. İki cesedin de şehrin birbirine uzak iki farklı noktalarında bulunması dikkat çekti.

Polis, iki kişiyi öldüren kişi veya kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.