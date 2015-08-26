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Aksaray esnafını döven İrlandalı turist, Kuveyt asıllı çıktı

İstanbul Aksaray'da esnaf ile kavga eden turistin kimliği belli oldu

26 Ağustos 2015 17:13

Aksaray'da su almak için girdiği büfede esnafla çıkan tartışmada, yaklaşık 15 kişinin saldırısına uğrayan ve profesyonel boksör olduğu tahmin edilen turistin kimliği belli oldu. Kuveyt asılı İrlanda vatandaşının Mohammed Fadel Dobbous olduğu belirlendi.

Fırat Alkaç'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, 1 Ağustos tarihinde kaydedilen görüntülerde, İstanbul'un Aksaray semtinde bir büfeden su almak isteyen turistin, buzdolabındaki pet şişeleri devirmesi üzerine çıkan tartışmada başta market sahibi ve ardından çok sayıda kişinin saldırısına uğradığı görülüyor.

Profesyonel boksör olduğu tahmin edilen turistin, birbiri ardına gelen sopa ve sandalye darbelerine karşı adeta yumruklarını konuşturarak dakikalarca mücadeleettiği görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede fenomen haline geldi.

Kimliği merak konusu olan gizemli turistin İrlandalı olduğu iddia edilirken, konu başta İngiliz basını olmak üzere önde gelen pek çok yabancı haber sitesinde de yer buldu. Boksör turist gizemini korurken ikinci bir iddia ise tartışma yarattı.

Bu kez turistin İrlandalı değil Kuveyt vatandaşı olduğu öne sürüldü. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Sopa ve sandalye darbelerine yumruklarıyla karşı koyarak fenomen haline gelen turistin, Kuveyt asıllı İrlanda vatandaşı Mohammed Fadel Dobbous olduğu belirlendi.

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