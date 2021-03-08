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Yaşam

Aksaray'da tüm marketlere 'indirim' yasağı

Valiliğin kararının yoğunluğun ve bulaşın azaltılmasına yönelik olduğu belirtildi

08 Mart 2021 19:02

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Aksaray'da, salgınla mücadelede kapsamında, yoğunluğun ve bulaşın azaltılması amacıyla market ve benzeri iş yerlerinde indirim kampanyalarının yapılmaması kararı alındı.

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